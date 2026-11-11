Ο Κορεάτης που τρέλανε το διαδίκτυο τραγουδώντας… Λιόλιου – Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσε το «Δώδεκα» της Βίσση

Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Τεαχόνγκ Κιμ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τραγουδώντας μέσα στο αυτοκίνητό του την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», κερδίζοντας την αναδημοσίευση της ίδιας της τραγουδίστριας. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, δήλωσε έκπληκτος από την ανταπόκριση σε Ελλάδα και Κύπρο, εξηγώντας ότι η αγάπη του για την ελληνική δισκογραφία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν άκουσε στο YouTube το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση.

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Κατερίνα Λιόλιου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Τεαχόνγκ Κιμ τρέλανε το διαδίκτυο τραγουδώντας μέσα στο αυτοκίνητό του την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», με το βίντεό του να αναδημοσιεύεται από την ίδια την τραγουδίστρια.
  • Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε πως η αγάπη του για την ελληνική μουσική ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα.
  • Πρώτη του μουσική ανακάλυψη ήταν το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση στο YouTube, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να αναζητήσει κι άλλες ελληνικές επιτυχίες.

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Ο 39χρονος Νοτιοκορεάτης Τεαχόνγκ Κιμ, τρέλανε το διαδίκτυο τραγουδώντας μέσα στο αυτοκίνητό του την επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη». Το βίντεο του ταξίδεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φτάνοντας μέχρι την ίδια την τραγουδίστρια, η οποία το αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό.

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Ο  39χρονος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκάλυψε πως η αγάπη του για την ελληνική μουσική ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα και ήρθε σε επαφή με την ελληνική δισκογραφία μέσω φίλων του.

«Δεν περίμενα τόση ανταπόκριση από Ελλάδα και Κύπρο», δήλωσε ο Τεαχόνγκ Κιμ, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη δημοτικότητα που απέκτησε μέσα σε λίγες ημέρες.

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Όλα ξεκίνησαν όταν άκουσε το «Δώδεκα» της Βίσση

Η πρώτη του μουσική ανακάλυψη ήταν το «Δώδεκα» της Άννας Βίσση, ένα τραγούδι που άκουσε στο YouTube και αποτέλεσε την αφορμή για να αναζητήσει και άλλες ελληνικές επιτυχίες.

«Επισκέφτηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δύο χρόνια. Έχω φίλους εκεί. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο YouTube και στη συνέχεια η πλατφόρμα μού πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ενθουσιασμένος από τη μουσική, προσπάθησε να ερμηνεύσει το «Δώδεκα», παρά τη δυσκολία της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια άρχισε να ανακαλύπτει περισσότερους Έλληνες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Κατερίνα Λιόλιου.

 

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