Γιώργος Μπαρτζώκας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα»

Στην επικείμενη επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του ενόψει της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC στη «SUNEL Arena», για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Η τιμωρία του Έλληνα γκαρντ ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα και, βάσει του χρονοδιαγράμματος, η επιστροφή του στις υποχρεώσεις της ομάδας αναμένεται από την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» δεν προσδιόρισε τον χρόνο επανόδου του παίκτη, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί ο αγώνας με την Ντουμπάι BC.

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα βρίσκεται με την ομάδα στην προσεχή αναμέτρηση, προσθέτοντας: «Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το αυριανό παιχνίδι, με το ρόστερ που έχουμε, και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».