Ουκρανία: Εξαιρετικά σύντομος ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι – Ολοκληρώθηκε σε μόλις 2 ώρες

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Γρήγορα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των κρίσιμων διαβουλεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας να αποχωρούν από το τραπέζι των συνομιλιών μόλις δύο ώρες μετά την έναρξή τους, τροφοδοτώντας ποικίλα σενάρια για την έκβαση των επαφών.

Οι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα ολοκληρώθηκαν λίγη ώρα μετά την εκκίνησή τους, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Η συνάντηση της Τετάρτης διήρκεσε περίπου 2 ώρες και διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία ή την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, και διήρκεσε περίπου 4,5 ώρες, με τα εμπλεκόμενα μέρη να συμφωνούν τότε τη συνέχιση των συζητήσεων την επομένη.

Ατζέντα και εκτιμήσεις

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές, ανέφεραν ότι η ατζέντα της δεύτερης ημέρας περιελάμβανε μια πιθανή εκεχειρία, τα ενεργειακά ζητήματα, καθώς και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι ολοκληρώθηκε», έγραψε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS σε ανάρτησή του στο Telegram.



Δύο ώρες περίπου νωρίτερα, το TASS είχε μεταδώσει ότι οι συνομιλίες είχαν αρχίσει, επικαλούμενο ανταποκριτή του που καλύπτει τις διαπραγματεύσεις.



Πηγή του πρακτορείου σημείωσε ότι μία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στα Εμιράτα.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 10 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ανακοίνωσε επίσης την έναρξη της δεύτερης ημέρας των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του θα πραγματοποιούσε παράλληλα ξεχωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Πρώτα, θα πραγματοποιήσουμε τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Στη συνέχεια, θα έχουμε συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Συνεχίζουμε τις εργασίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουμέροφ.

We are starting the second day of negotiations. First, we will hold a trilateral meeting with the United States and Russia. After that, we will have a meeting with our European partners. Continuing the work. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 11, 2026

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα Guardian, δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές εικασίες σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η τόσο σύντομη διάρκεια της συνάντησης: οι αντιπροσωπείες ενδέχεται να συμφώνησαν σε κάποιο σημείο το προηγούμενο βράδυ και να χρειαζόταν απλώς να λάβουν την τελική έγκριση από τους ηγέτες τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή ενδεχομένως να προέκυψε κάποια άλλη εξέλιξη.

Η στάση του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι κρατά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τακτικά ενήμερο για την πορεία των συζητήσεων.

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι η ρωσική αποστολή δεν είχε καμία επαφή με Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Άμπου Ντάμπι, ενώ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.