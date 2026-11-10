Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν ενεργειακές υποδομές πριν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι – 9 νεκροί στα χθεσινά πλήγματα

Λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη των κρίσιμων τριμερών διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρό κύμα επιθέσεων σε 10 ουκρανικές περιφέρειες, πλήττοντας καίρια το ενεργειακό δίκτυο της χώρας και αφήνοντας πίσω της νεκρούς και τραυματίες.

Πολύνεκρες επιθέσεις και παράλυση

Ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 10 ουκρανικές περιφέρειες, πλήττοντας πέντε κύριους υποσταθμούς ενέργειας που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ των περιφερειών, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι.

Οι υποσταθμοί που επλήγησαν βρίσκονταν στις περιφέρειες της Πολτάβα, του Ντνιπροπετρόφσκ, της Βίνιτσα και του Κιροβοχράντ, όπως διευκρίνισε ο Κορέτσκι.



Από την πλευρά του, ο κρατικός διαχειριστής του δικτύου, Ukrenergo, ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω Telegram ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες μέχρι το πρωί, και συγκεκριμένα στο Κίεβο, το Χάρκοβο, το Σούμι, την Πολτάβα, το Ντνιπροπετρόφσκ, τη Βίνιτσα, το Τσερκάσι και το Κιροβοχράντ.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ντονέτσκ, Κιέβου, Σούμι, Χαρκόβου και Τσερνίχιβ, προσέθεσε ο διαχειριστής του δικτύου.



Παράλληλα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα την Kyiv Independent.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης Νοεμβρίου έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M και 162 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων 96 drones με κινητήρες τζετ.

Έως τις 7:30 π.μ. (τοπική ώρα), η ουκρανική αεράμυνα είχε αναχαιτίσει 135 ρωσικά drones, εκ των οποίων τα 70 έφεραν κινητήρες τζετ.

Πλήγματα από drones καταγράφηκαν σε 19 σημεία, ενώ πτώση συντριμμιών αναφέρθηκε σε άλλα εννέα.

Κλιμάκωση της πίεσης

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος προέτρεψε τις ΗΠΑ να αυξήσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία, κατηγόρησε τη Ρωσία για εντατικοποίηση των πληγμάτων σε όλη τη χώρα με στόχο την άσκηση πίεσης προς το Κίεβο ενόψει των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Οι διαπραγματευτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους συναντήσεις έπειτα από μήνες (Φεβρουάριο) την Τρίτη και την Τετάρτη, την ίδια στιγμή που η Ρωσία στοχεύει σκληρά τις ενεργειακές υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Η αμερικανική διπλωματία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X δίνοντας λεπτομέρειες για τη συνάντησή τους με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους πριν από τις τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι η συνάντηση θα βοηθήσει στον συντονισμό των προσπαθειών τους για τον τερματισμό του πολέμου και τη «διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια διαρκή ειρήνη», συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» προς το Κίεβο.

Δήλωσε επίσης ότι αξιωματούχοι από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία μοιράζονται τους ίδιους στόχους και δεσμεύονται για την «ευρωατλαντική ασφάλεια».

Statement on Meeting Between the United States, Ukraine, and European Partners: Ahead of the upcoming trilateral discussions with Russia, representatives of the United States, Ukraine, and European partners met to continue their close coordination on efforts to end the war in Ukraine and establish the conditions for a durable peace, including support for robust security guarantees as part of any settlement. Discussions took place collaboratively between the United States, Ukraine, and European partners, reflecting their shared objectives, ongoing consultations, and commitment to Euro-Atlantic security. Participants emphasized that any future arrangements must respect sovereignty, territorial integrity, independent decision-making, and provide credible security guarantees for Ukraine. The shared objective is to develop a practical and mutually reinforcing security framework that strengthens Ukraine’s long-term security and builds the confidence necessary to reach a negotiated settlement. Alongside a central focus on a lasting peace, the discussion covered how to build upon existing European security institutions and agreements following the conclusion of the war in Ukraine. Participants further recognized that addressing post-war security concerns and reducing the risk of conflict are essential. They discussed how to ensure strong mechanisms for managing risk and avoiding dangerous escalation. The participants reaffirmed their shared commitment to a strong post-war European security architecture and arrangements, and were clear that a strong NATO will remain central to Euro-Atlantic collective defense. The United States, Ukraine, and European partners will continue working in close partnership throughout the negotiating process, with the shared objective of moving toward broader multilateral discussions involving European partners and achieving a comprehensive and lasting peace. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) November 10, 2026



Ο Γουίτκοφ, επενδυτής ακινήτων και επί χρόνια φίλος του Αμερικανού Πρόεδρου, ανέλαβε ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας έχοντας ελάχιστη διπλωματική εμπειρία, εκτελώντας επί της ουσίας τον ρόλο που συνήθως αναλογεί στον υπουργό Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία πιθανότατα θα κληθεί να παραχωρήσει εδάφη σε μια τελική συμφωνία, η οποία θα καταλήξει σε ένα κράτος με «λίγο διαφορετική μορφή».

Μετά τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ο Τραμπ είπε ότι θα επιδιώξει μια «μεγάλη, όμορφη συμφωνία» που «μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη».

Αναλυτές και επικριτές εκφράζουν ανησυχίες ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν ενδέχεται να προσπαθήσουν να παρακάμψουν τους Ευρωπαίους ηγέτες προκειμένου να διαπραγματευτούν μια ειρήνη που προσφέρει σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Διπλωματικές επαφές Κιέβου με Ινδία και Ευρώπη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλία τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ενόψει των τριμερών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, το Κίεβο ανέφερε ότι θα διεξάγει ξεχωριστές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που βρίσκονται επίσης στο σημείο.

«Ο Πρωθυπουργός [Μόντι] έχει δηλώσει περισσότερες από μία φορές, συμπεριλαμβανομένης απευθείας αναφοράς προς τον Ρώσο ηγέτη, ότι τώρα είναι η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και όχι να συνεχιστεί», έγραψε ο Ζελένσκι στο X μετά τη συνομιλία του με τον Μόντι.

I spoke with Prime Minister of India Narendra Modi @narendramodi and briefed him on the latest diplomatic developments. We are actively preparing on every item on the agenda for the meeting in Abu Dhabi. Ukraine has always taken a constructive approach, and Russia must show the same readiness to de-escalate. The Prime Minister has said more than once, including directly to the Russian leader, that now is the time to end the war, not to continue it. It is important that India identify what steps it can take and what dialogue it can pursue with other leaders to help bring the war to an end. Food security could be one such area. We discussed Russia’s blocking of grain exports via the Black Sea. India is ready to mediate in establishing food corridors, and we are counting on these efforts to continue. Russia must understand that the global economy and hundreds of millions of people around the world are suffering because of blocked sea routes. We agreed that our teams will stay in touch on these and other bilateral issues. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026



Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ινδία εξέφρασε την ετοιμότητά της να διαμεσολαβήσει για τη δημιουργία διαδρόμων εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίοι έχουν μπλοκαριστεί από τις ρωσικές επιθέσεις.

Το Γραφείο του Μόντι δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, σημείωσε ωστόσο ότι ο Ινδός Πρωθυπουργός μετέφερε την ετοιμότητα της χώρας του να συμβάλει «σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».