Ουκρανία: Νέες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι – Το Ντονμπάς και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Με βασικό σημείο διαφωνίας το εδαφικό ζήτημα, η Ρωσία και η Ουκρανία επιστρέφουν σήμερα, Τρίτη, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για διήμερες συνομιλίες, τις πρώτες αυτού του επιπέδου από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η επανέναρξη των επαφών πραγματοποιείται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζει αισιοδοξία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν, ενώ στο πλαίσιο των συζητήσεων εξετάζεται και το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στις συνομιλίες επιδιώκουν να έχουν παρουσία και οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλουν αξιωματούχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά την αντίθεση της Ρωσίας στην απευθείας συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να πραγματοποιήσει ξεχωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, προκειμένου να τους ενημερώσει για την εξέλιξη των επαφών. Σύμφωνα με αξιωματούχους στο Κίεβο, οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν περίπου στις 04:30.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα συμμετέχει στη διπλωματική διαδικασία», δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας θα είναι εκ νέου ο συνεργάτης του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ και ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος Γιούρι Ζιγκάρλοφσκι.

Το Ντονμπάς και οι διαφωνίες για τις εδαφικές παραχωρήσεις

Το καθεστώς των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας. Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να αποδεχθεί την παράδοση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, θέτοντας τον συγκεκριμένο όρο ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απορρίπτει οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν μπορεί να εγκαταλείψει περιοχές για τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν πολεμήσει και έχουν υποστεί απώλειες.

Παρά τις διαφωνίες, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ εκτιμούν πως ο Ζελένσκι και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται να αποδεχθούν έναν συμβιβασμό, με περιορισμένες εδαφικές παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές.

Η προτεινόμενη συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου, την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και τη διαμόρφωση οδικού χάρτη για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξετάσει η κυβέρνηση τέτοιες παραχωρήσεις. Διευκρίνισε ότι το εδαφικό ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μόνο σε επίπεδο ηγετών και υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων έχει επιβραδυνθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο Ζελένσκι υποστήριξε τη Δευτέρα ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις του ουκρανικού στρατού, μεταξύ των οποίων η ανακατάληψη εδαφών στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενισχύουν τη θέση του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις. Το Ντονέτσκ αποτελεί τμήμα του Ντονμπάς, μιας περιοχής με σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα άνθρακα.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ρωσία καταγράφει «απώλειες-ρεκόρ», κάτι που αμφισβητεί η Μόσχα, και κάλεσε την Ουάσινγκτον να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer. At the meetings in Abu Dhabi, our team will propose de-escalatory steps, and there must be an understanding of how to arrange a trilateral meeting at the leaders’ level to bring this war to an end fairly and for real. Peace is needed. Security guarantees are needed. Real resources for Ukraine’s postwar recovery are needed. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

Οι προσδοκίες Τραμπ και η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Οι νέες διαπραγματεύσεις ακολουθούν την πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει και στο παρελθόν ανάλογη αισιοδοξία, χωρίς οι διπλωματικές προσπάθειες να έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε οριστική διευθέτηση της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι απεσταλμένοι του συζητούν το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών.

«Θα πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία και θα περιλαμβάνει περισσότερα από την Ουκρανία. Θα μπορούσα ακόμη και να πω ότι ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για την ασφάλεια της Ευρώπης πρέπει να πραγματοποιηθεί με την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κυβερνήσεων. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η Ρωσία δεν πρέπει να έχει λόγο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.

Το ζήτημα συνδέεται και με τις απαιτήσεις που είχε διατυπώσει η Μόσχα πριν από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Τότε, η Ρωσία είχε ζητήσει την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τις χώρες που εντάχθηκαν στη Συμμαχία μετά το 1997, αίτημα που είχε απορριφθεί.

Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 αναμένεται να εξετάσουν σήμερα το ουκρανικό ζήτημα, κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησής τους στο Παρίσι. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία την Κυριακή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχουν σημειωθεί «πρόοδοι» στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας μετά τον πόλεμο.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η αμερικανική βοήθεια

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η εκεχειρία για την αναστολή των επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους, την οποία είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, κατέρρευσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Παράλληλα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας θα συμβάλει στην ενίσχυση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Από την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει την άμεση βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ευρώπη έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού εξωτερικού χρηματοδότη τόσο του ουκρανικού προϋπολογισμού όσο και των στρατιωτικών προμηθειών της χώρας.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποιούνται υπό αυτές τις συνθήκες, με τις δύο πλευρές να διατηρούν τις θέσεις τους για τα εδάφη και τις εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: Reuters