HALC: Ζητεί από τις ΗΠΑ να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ

Να αντιταχθούν στην υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), το οποίο έχει ξεκινήσει εκστρατεία με αποδέκτες τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Οργανισμό Μάικ Γουόλτς.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Τουρκίας στον ΟΗΕ προωθείται από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως υποψήφιος διάδοχος του Αντόνιο Γκουτέρες. Το HALC εκφράζει επιφυλάξεις για την υποψηφιότητά του, επικαλούμενο τη συστηματική μη συμμόρφωση της Άγκυρας με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο. Όπως υποστηρίζει, η στάση της Τουρκίας εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του Σινιρλίογλου και την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο.

Η οργάνωση αναφέρεται επίσης στην παρουσία του Τούρκου διπλωμάτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 6 Νοεμβρίου, όταν δέχθηκε ερωτήσεις από εκπροσώπους της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ. Το HALC επισημαίνει ότι ο Σινιρλίογλου απέφυγε να καταδικάσει απερίφραστα τη Χαμάς, καθώς και να αναγνωρίσει ρητά την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την οργάνωση, οι απαντήσεις του ενισχύουν τις αμφιβολίες για την καταλληλότητά του να αναλάβει την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του, το HALC ζητεί από την Ουάσιγκτον να εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στην εκλογή του Σινιρλίογλου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ασκήσει το δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Παράλληλα, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ.