Στο Διάστημα με Στρατηγική Αυτονομία οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας σηματοδοτεί τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα επιχειρησιακή εποχή. Σε έναν κόσμο όπου οι σύγχρονες απειλές εξελίσσονται ραγδαία, η διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας στο διάστημα καθίσταται απαραίτητος πολλαπλασιαστής ισχύος, στρατηγικής αυτονομίας και αμυντικής ανθεκτικότητας.

του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μία ιστορικής σημασίας τελετή, πραγματοποιήθηκαν το πρωί τα εγκαίνια της νέας Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας. Η τελετή, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, συγκέντρωσε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη αλλαγή παραδείγματος στον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό.

Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η συγκρότηση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος αποτελεί οργανωτικό πυλώνα της «Ατζέντας 2030» και της Νέας Δομής Δυνάμεων 2024-2035. Δεν πρόκειται για μια απλή διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά για τη δημιουργία μιας αυτοτελούς δομής ικανής να συντονίζει, να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί διαστημικά δεδομένα προς όφελος του συνόλου των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επιλογή της Αεροπορική Βάσης Δεκέλειας ως έδρας της νέας αυτής δομής συνδέει την παράδοση της αεροπορικής ιδέας στην Ελλάδα με τις πιο προηγμένες τεχνολογικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων Διαστήματος, εξοπλισμένο με συστήματα παρακολούθησης, επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και ασφαλών τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων.

Η κάλυψη του ιστορικού κενού

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τοποθέτησε με απόλυτη ειλικρίνεια το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η στρατηγική επιλογή. Ο Υπουργός δεν στάθηκε σε πανηγυρικούς τόνους, αλλά υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να καλυφθούν αμέσως τα υπαρκτά κενά των προηγούμενων ετών.

«Δεν πρωτοπορούμε. Καλύπτουμε τεράστιο κενό που ήδη υπάρχει. Και θέλω να γίνει αυτό απολύτως κατανοητό, δεδομένου μάλιστα που άλλες χώρες —μάλιστα άλλες χώρες ακριβώς εδώ, στην περιοχή μας— έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στο Διάστημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Με τη δήλωση αυτή αποτύπωσε την πραγματικότητα του σύγχρονου γεωπολιτικού περιβάλλοντος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεγόγειο, όπου η διαστημική παρουσία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης και αποτροπής.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέδειξε επίσης την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία στην πρόσβαση και την ανάλυση κρίσιμων πληροφοριών. Θέτοντας ένα ρητορικό αλλά ουσιαστικό ερώτημα προς το ακροατήριο, αναρωτήθηκε: «Ποιος Υπουργός μπορεί να αναμένει 24 ώρες για να αγοραστεί από ξένο πάροχο φωτογραφία της ευρύτερης περιοχής μας;»

Η τοποθέτηση αυτή συμπυκνώνει την ουσία της νέας διαστημικής αρχιτεκτονικής. Σε περιόδους κρίσης ή ταχείας εξελισσόμενων επιχειρήσεων, ο χρόνος αντίδρασης μετριέται σε λεπτά και η εξάρτηση από εμπορικούς παρόχους ή ξένες υπηρεσίες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Αυτόνομες στρατιωτικές επικοινωνίες

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία αυτόνομου εθνικού πλέγματος δορυφορικών δυνατοτήτων. Ο Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές ότι η εξάρτηση από τρίτους στον τομέα των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια μιας κρίσης είναι απαράδεκτη για μια κυρίαρχη χώρα.

«Για τις επικοινωνίες, δεν είναι αποδεκτό η χώρα σε κρίση να εξαρτάται από ιδιωτική εταιρεία τρίτου κράτους», υπογράμμισε ο Υπουργός. Η επισήμανση αυτή αντικατοπτρίζει τα διδάγματα από πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς σύγχρονες αναμετρήσεις, όπου η διακοπή ή η χειραγώγηση ιδιωτικών δορυφορικών δικτύων επηρέασε άμεσα την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Το εθνικό πρόγραμμα διαστημικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη αυτόνομων αστερισμών μικροδορυφόρων. Οι δορυφόροι αυτοί θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την οπτική παρατήρηση υψηλής ανάλυσης και τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (SIGINT), μέχρι τα ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR) και τις εξαιρετικά ασφαλείς στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες.

Η ανεξαρτησία αυτή συμπληρώνεται από την αξιοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) αποκτά κομβικό ρόλο, καθώς διαθέτει πλέον τη δυνατότητα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών διαστημικού υλικού εντός της επικράτειας, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία και την προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Πολυχωρικές επιχειρήσεις και διακλαδικότητα

Ο σύγχρονος πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα. Η έννοια των πολυχωρικών επιχειρήσεων (Multi-Domain Operations) επιβάλλει την πλήρη διασύνδεση όλων των επιχειρησιακών περιβαλλόντων.

«Στις διακλαδικές πολυχωρικές επιχειρήσεις, το Διάστημα, ο Κυβερνοχώρος και το Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα λειτουργούν μαζί με τη θάλασσα, τον αέρα και τη στεριά», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτόν τον συνδετικό κρίκο, παρέχοντας σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη ροή δεδομένων προς τις μονάδες κρούσης του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διακλαδικότητα αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή λειτουργίας του νέου φορέα. Αν και η Διοίκηση υπάγεται οργανωτικά στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που παράγει διαχέονται οριζόντια σε όλο το οικοσύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την καθοδήγηση όπλων ακριβείας μέσω συστημάτων εντοπισμού και πλοήγησης (PNT), μέχρι την έγκαιρη προειδοποίηση για πυραυλικές απειλές και την παρακολούθηση του διαστημικού καιρού, η νέα Διοίκηση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο αμυντικό ομπρέλα.

Διεθνείς συνέργειες

Η επίτευξη εθνικής αυτονομίας δεν σημαίνει απομονωτισμό. Αντίθετα, η Ελλάδα επιδιώκει να καταστεί αξιόπιστος εταίρος και συνδιαμορφωτής των εξελίξεων στα ευρωπαϊκά και συμμαχικά διαστημικά προγράμματα.

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος ήδη εντάσσει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό τη συμμετοχή σε σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προγράμματα όπως το SPIDER για την διαστημική απεικόνιση, το ODIN’S EYE II για την υποστήριξη έγκαιρης προειδοποίησης έναντι βαλλιστικών απειλών, καθώς και το σύστημα IRIS για ασφαλείς επικοινωνίες αποτελούν πεδία όπου η χώρα μας συμμετέχει ενεργά.

Παράλληλα, η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, όπως ο αστερισμός HELLAS SAT, οι επίγειοι σταθμοί στην Τανάγρα και την Αταλάντη, καθώς και το ραντάρ παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων Hellenic Space Tracking Radar, αποδεικνύει ότι η χώρα διαθέτει τις βάσεις για να οικοδομήσει ένα ισχυρό διαστημικό οικοσύστημα.

Η ίδρυση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος αποτελεί ορόσημο που ξεπερνά τα στενά όρια μιας στρατιωτικής τελετής. Εκφράζει τη βούληση της χώρας να μην παρακολουθεί αμήχανα τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να διαμορφώνει ενεργά τους όρους της αμυντικής της προστασίας.

Όπως τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας: «Το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή προοπτική. Αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής μας πραγματικότητας και η σημερινή μας επιλογή είναι να διαμορφώσουμε, με στρατηγική σκέψη και αποφασιστικότητα, τις δυνατότητες που θα διασφαλίσουν την ισχύ και την ασφάλεια της Πατρίδας μας στο μέλλον. Γιατί “Νους Πάντων Κρατεί”».

Με το αρχαίο αυτό ρητό της Πολεμικής Αεροπορίας, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έδωσε το στίγμα της νέας εποχής. Η γνώση, η τεχνολογία και η στρατηγική σκέψη συνδυάζονται πλέον στο ανώτατο επίπεδο, μετατρέποντας το διάστημα από άγνωστο πεδίο σε βασικό πυλώνα εθνικής ισχύος, ασφάλειας και ειρήνης.

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