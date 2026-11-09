Στο φως η Βασιλική Αίθουσα στο παλάτι των «ιερών» πριγκιπισσών: Ένα αρχαιολογικό εύρημα 1.300 ετών

Στην καρδιά της αρχαίας Ιαπωνίας, κρυμμένο πίσω από τους θρύλους και την ομίχλη του χρόνου, βρίσκεται το Σαϊκού (Saikū): ένας ιερός τόπος όπου η εξουσία συνάντησε τη λατρεία. Εκεί, κατά την περίοδο Νάρα, απομονωμένες από τον υπόλοιπο κόσμο, ζούσαν οι Σαϊό (Saiō) —νεαρές ανύπαντρες πριγκίπισσες της αυτοκρατορικής οικογένειας που επιλέγονταν για να υπηρετήσουν τους θεούς στο Μεγάλο Ιερό της Ισέ.

Σήμερα, 1.300 χρόνια μετά, το πέπλο του μυστηρίου που κάλυπτε την καθημερινότητά τους αρχίζει να υποχωρεί. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον νομό Μίε φέρνουν στο φως τα δομικά κατάλοιπα μιας μεγαλοπρεπούς αυτοκρατορικής αίθουσας.

Μέσα από τις οπές των πασσάλων που στήριζαν κάποτε το ξύλινο ανάκτορό τους, οι ερευνητές καταφέρνουν πλέον να αποτυπώσουν τη διάταξη και την κλίμακα ενός χώρου που σχεδιάστηκε για να ανταγωνίζεται σε λαμπρότητα τα παλάτια της ίδιας της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας.

Η ιστορία των «ιερών πριγκιπισσών» παίρνει ξανά σάρκα και οστά μέσα από τα αρχιτεκτονικά σχέδια του παρελθόντος. Η αρχιτεκτονική διάταξη ενός ανακτόρου όπου ζούσαν πριγκίπισσες επιλεγμένες από την αυτοκρατορική οικογένεια, πριν από περίπου 1.300 χρόνια στην Ιαπωνία, γίνεται πιο ξεκάθαρη χάρη σε νέα αρχαιολογικά ευρήματα.

Μεγάλες οπές για πασσάλους που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Σαϊκού (Saikū), στον νομό Μίε, ενδέχεται να ανήκουν στην κεντρική αίθουσα ενός ανακτόρου που χτίστηκε κατά την περίοδο Νάρα. Η διάταξη των δομών παρουσιάζει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με τα ανάκτορα της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας εκείνης της εποχής.

Ερευνητές από το Μουσείο Ιστορίας του Σαϊκού (Saikū) εντόπισαν τα κατάλοιπα ενός δεύτερου κτιρίου στα βόρεια μιας δομής που είχε ταυτοποιηθεί παλαιότερα, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην κωμόπολη Μέιβα (Meiwa).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης του Νομού Μίε με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026, η ανακάλυψη αυτή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την κατανόηση της πρώιμης αρχιτεκτονικής του οικισμού του Σαϊκού, όπου διέμεναν γυναίκες της αυτοκρατορικής οικογένειας για να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Αρχιτεκτονική στα πρότυπα των αυτοκρατορικών παλατιών

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2026, οι ερευνητές εντόπισαν τετράγωνες οπές για πασσάλους, πλάτους περίπου 1,7 έως 2 μέτρων.

Αυτές οι οπές, τοποθετημένες σε διαστήματα περίπου 3,2 μέτρων, φέρουν τα ίχνη μιας δομής που υψωνόταν πάνω σε μεγάλους ξύλινους στύλους.

Νέες ανασκαφές τον Οκτώβριο αποκάλυψαν μια δεύτερη δομή στα βόρεια. Αυτή τη φορά, οι οπές των πασσάλων, με πλάτος περίπου 1,7 μέτρα, ήταν διατεταγμένες σε διαστήματα τριών μέτρων.

Αν και οι πλήρεις διαστάσεις του κτιρίου δεν είναι ακόμη γνωστές, η κεντρική του θέση στον οικισμό οδήγησε τους ερευνητές στο να το αξιολογήσουν ως την κεντρική αίθουσα (seiden) του ανακτόρου.

Κατά συνέπεια, έχουν ταυτοποιηθεί δύο μεγάλες δομές ευθυγραμμισμένες στον άξονα βορρά-νότου μέσα στην ίδια περιοχή.

Οι διαστάσεις των οπών για τους πασσάλους και η διάταξη των κτιρίων συγκρίνονται με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε αυτοκρατορικές δομές, όπως το Παλάτι Χεϊτζό (Heijō Palace) στη Νάρα της Ιαπωνίας.

Ο Κυβερνήτης του Μίε, Ιτσίμι Κατσουγιούκι (Ichimi Katsuyuki), έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία αυτής της ομοιότητας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Κυβερνήτη, ο εντοπισμός ενός συγκροτήματος στο Σαϊκού (Saikū) που μοιάζει με την αρχιτεκτονική διάταξη των ανακτόρων της πρωτεύουσας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της θέσης που κατείχε ο οικισμός εντός της αυτοκρατορικής διοίκησης.

Στην υπηρεσία του θείου: Ο ρόλος των γυναικών της δυναστείας

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του Σαϊκού (Saikū), πρέπει να στρέψει το βλέμμα του σε μία από τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις της Ιαπωνίας. Οι γυναίκες που ήταν γνωστές ως Σαϊό (Saiō) επιλέγονταν μεταξύ των ανύπαντρων μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας και εκπροσωπούσαν τον αυτοκράτορα στο Μεγάλο Ιερό της Ισέ (Ise Grand Shrine), ένα από τα σημαντικότερα ιερά κέντρα της σιντοϊστικής πίστης.

Αυτός ο ρόλος περιλάμβανε πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές. Όταν ένας νέος αυτοκράτορας ανέβαινε στον θρόνο, μια πριγκίπισσα που επιλεγόταν μέσω παραδοσιακών μεθόδων μαντείας υποβαλλόταν σε μια μακρά περίοδο εξαγνισμού και προετοιμασίας. Στη συνέχεια, άφηνε την πρωτεύουσα και εγκαθίστατο στο ανάκτορο του Σαϊκού στην περιοχή της Ισέ.

Σύμφωνα με το Μουσείο Ιστορίας του Σαϊκού, το σύστημα αυτό συνεχίστηκε για περίπου 660 χρόνια, από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα έως τον 14ο αιώνα. Οι ιστορικές πηγές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη περισσότερων από 60 Σαϊό. Στα σημαντικότερα καθήκοντα των πριγκιπισσών συγκαταλεγόταν η συμμετοχή σε μεγάλες τελετές που πραγματοποιούνταν τρεις φορές τον χρόνο στο Μεγάλο Ιερό της Ισέ.

Ωστόσο, περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους στο Σαϊκού. Το ανάκτορο στέγαζε γυναίκες ακολούθους, διοικητικό προσωπικό και άλλους υπαλλήλους που τις υπηρετούσαν. Για τον λόγο αυτό, το Σαϊκού δεν αποτελούσε μόνο μια ιερή κατοικία, αλλά και ένα διοικητικό κέντρο που έφερε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ανακτορικής ζωής της πρωτεύουσας.

Στα ίχνη της κόρης του Αυτοκράτορα Σόμου: Η πιθανή ιδιοκτήτρια του παλατιού

Η χρονολόγηση των νέων δομών οδηγεί τους ερευνητές πίσω στην περίοδο Νάρα της Ιαπωνίας, και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κυβέρνησης του Νομού Μίε, το ανακτορικό συγκρότημα ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Σόμου (Shōmu), ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 724 και 749.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό οι δομές να σχετίζονται με τα χρόνια που η κόρη του αυτοκράτορα, η Πριγκίπισσα Ινόε (Inoe), υπηρετούσε ως Σαϊό (Saiō). Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία των δομών ή το ποια πριγκίπισσα τις χρησιμοποίησε.

Αυτή η σύνδεση βασίζεται σε μια αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της ιστορικής χρονολογίας. Οι πληροφορίες σχετικά με την ανακτορική ζωή των πριγκιπισσών είναι γνωστές κυρίως μέσα από ιστορικά αρχεία και μεταγενέστερα λογοτεχνικά έργα. Οι νέες ανασκαφές επιτρέπουν μια πιο λεπτομερή έρευνα στον φυσικό χώρο αυτής της ζωής.

Αποκαλύπτεται η διάταξη του ανακτόρου: Το τέλος μιας αναζήτησης αιώνων

Η αρχαιολογική έρευνα στο Σαϊκού (Saikū) ξεκίνησε το 1970. Έκτοτε, οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως πολυάριθμα δομικά κατάλοιπα και οικιστικές περιοχές με διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες εκτείνονται στις περιόδους Ασούκα (Asuka), Νάρα (Nara) και Χεϊάν (Heian).

Εκτεινόμενο σε μια ευρεία έκταση, το Σαϊκού συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ιστορικούς οικισμούς της Ιαπωνίας, με έναν αρχαιολογικό χώρο περίπου 137 εκταρίων. Αν και σε προηγούμενες έρευνες είχαν ταυτοποιηθεί διάφορες ανακτορικές δομές από διαφορετικές περιόδους, ορισμένες πτυχές της αρχιτεκτονικής διάταξης κατά την περίοδο Νάρα παρέμεναν ασαφείς.

Οι πρόσφατες ανασκαφές έρχονται να καλύψουν μερικά από αυτά τα κενά. Η θέση των δύο μεγάλων δομών που είναι ευθυγραμμισμένες στον άξονα νότου-βορρά υποδηλώνει ότι το Σαϊκού ενδέχεται να είχε οργανωθεί κατά την περίοδο Νάρα με βάση τις αρχιτεκτονικές αρχές των αυτοκρατορικών ανακτόρων.

Οι ερευνητές στοχεύουν να συνεχίσουν τις ανασκαφές προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις διαστάσεις των δομών και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το Μουσείο Ιστορίας του Σαϊκού θα παρουσιάσει τα νέα ευρήματα στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2026.