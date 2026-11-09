Λάρισα: Βανδάλισαν μνημείο για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών – ΦΩΤΟ

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βανδάλισαν μνημείο για τα Τέμπη
Πηγή: onlarissa.gr
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Το μνημείο που έχει στηθεί για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα, έβαλαν στο στόχαστρό τους άγνωστοι δράστες.

Οι δράστες βανδάλισαν το μνημείο, χαράσσοντας διάφορες λέξεις, χωρίς να έχουν ίχνος ενσυναίσθησης, προκαλώντας μικρής έκτασης ζημιές στον χώρο, που έχει αφιερωθεί στη μνήμη των 57 αδικοχαμένων θυμάτων της τραγωδίας, που έχει συνταράξει το πανελλήνιο.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, που δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες, η συγκεκριμένη αφιερωματική πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο πριν από περίπου 2,5 χρόνια, με την συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό συμβάν, που σημάδεψε όλη την Ελλάδα και ιδιαιτέρως τη Λάρισα.

Δείτε εικόνες:

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