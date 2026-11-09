Ο Πάνος Βλάχος έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες με την ταινία «ΟΒΟΛΟΣ» – Πότε κάνει πρεμιέρα

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Η ταινία του Κώστα Χαραλάμπους “ΟΒΟΛΟΣ” με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο μετά την ειδική προβολή στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έρχεται στη μεγαλή οθόνη για το κοινό του σινεμά.

Πέντε απολυμένοι συνάδελφοι, ένα κερδισμένο Τζόκερ. Έξι αριθμοί που άλλαξαν τις ζωές τους για πάντα. Τύχη ή κατάρα;

Σε ποιον ανήκουν τα κέρδη ενός Τζόκερ; Σε εκείνον που δίνει τα νούμερα ή σε εκείνον που το καταθέτει;

Σε μια κοινωνία η οποία διαλύεται, το χρήμα γίνεται ο απόλυτος καταλύτης ξεγυμνώνοντας προθέσεις, σαμποτάροντας συναισθήματα και μετατρέποντας τη φιλία σε πεδίο μάχης.

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους πανελλαδικά στις 3 Δεκεμβρίου.

Μετά τη μεταφορά του διάσημου μυθιστορήματος “Καπετάν Μιχάλης” του Νίκου Καζαντζάκη στη μεγάλη οθόνη, ο Κώστας Χαραλάμπους επιστρέφει με ένα σύγχρονο σχόλιο στην κρίση και ένα ηθικό δίλημμα το οποίο μας αφορά όλους.

“Το Κακό δεν είναι πάντα θορυβώδες και φανερό. Συχνά είναι σιωπηλό, ύπουλο, εκδηλώνεται ως αδιαφορία, ως ηθική τύφλωση απέναντι στον πόνο του άλλου, ως άρνηση της ενσυναίσθησης.

Είναι η παθητική αποδοχή της αδικίας, η άρνηση ανάληψης ευθύνης, η εκλογίκευση της σκληρότητας. Αυτή η «κοινοτοπία του κακού», όπως την ανέδειξε η Χάννα Άρεντ, αποκαλύπτει την τρομακτική του ικανότητα να ενσωματώνεται στην καθημερινότητα, να γίνεται αποδεκτό ως μέρος της ανθρώπινης συνθήκης.

Σε εποχές κρίσης, αυτή η απάθεια στον πόνο του άλλου φτάνει στο αποκορύφωμά της. Κατά κανόνα, ξεκινάει από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί η ζωή μας στον Δυτικό Πολιτισμό: είναι μια απάθεια, γέννημα αυτού του σάπιου πολιτισμού, που συντηρείται με την ανοχή μας και ταΐζεται από τις πολιτικές επιλογές.

Η ταινία ΟΒΟΛΟΣ είναι μια ιστορία μέσα στην Ελλάδα του 2014, στο κρεσέντο της οικονομικής κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια οδηγούν μια παρέα φίλων στα όριά τους“, είναι το μήνυμα του σκηνοθέτη Κώστα Χαραλάμπους.

Πρωταγωνιστεί ο Πάνος Βλάχος, μαζί με ένα λαμπερό καστ καταξιωμένων ηθοποιών, ανάμεσά τους οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Έφη Γούση, Μαρία Οικονόμου, Κώστας Αρζόγλου, Λεωνίδας Κακούρης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργης Τσουρής, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Χρήστος Κάλοου και Γιώργος Γαρνάβος.

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