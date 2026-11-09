Γιώργος Ματαράγκας για την περιπέτεια με την υγεία του: «Πιστεύω στον Θεό και τώρα με βοήθησε – Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια»

Για την περιπέτεια που είχε περάσει με την υγεία του, πριν από λίγους μήνες, μίλησε ο Γιώργος Ματαράγκας, σε συνέντευξή του στη «Super Κατερίνα». Ο ηθοποιός περιέγραψε το πώς συνέβη και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, με πράγματα που είχαν γραφτεί εκείνη την περίοδο.

Σε ερώτηση που δέχτηκε, ο Γιώργος Ματαράγκας εξήγησε πως: «Ανησύχησε ο κόσμος πραγματικά, αλλά δόξα τω Θεώ πέρασε, πήγαν όλα καλά. Συμβαίνουν και αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε λίγο στη ζωή μας, ότι πρέπει λίγο να χαλαρώνουμε. Αναγκαστικά αλλάζεις στάση ζωής, δεν είμαστε ακόμα νέα παιδιά».

«Το έπαθα μετά τη γενική πρόβα. Αυτά τα μηνύματα, τα πρώτα που έβγαλαν, δεν ξέρω από πού πήρανε πληροφορίες, εγώ όταν τα διάβασα μετά νόμιζα ότι είχα πεθάνει. Τρελάθηκα. Δηλαδή λέω δεν είναι δυνατόν. Όλοι νόμιζαν ότι είχα πεθάνει», ανέφερε αμέσως μετά.

Επιπλέον, ο ηθοποιός είπε: «Δεν το πίστευα ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Πιστεύω στον Θεό και τώρα με βοήθησε. Ειδικά τώρα, που έπαθα αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία ήταν δίπλα μου συνέχεια».