Μαζί για το Παιδί & ΕΚΠΑ: To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «STEM & Ήπιες Δεξιότητες» στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου

Το Μαζί για το Παιδί επεκτείνει το επιτυχημένο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα «STEM & Ήπιες Δεξιότητες», στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με στόχο την εφαρμογή του σε σχολεία της Αττικής. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου με την επιστημονική και εκπαιδευτική ευθύνη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και με την υποστήριξη του Δήμου Ιλίου. Σε αυτό συμμετέχουν 40 μαθητές και μαθήτριες από το 3ο και το 4ο Γυμνάσιο Ιλίου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας φάσης του προγράμματος, το 4ο Γυμνάσιο Ιλίου επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Ζέτα Πολίτη, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δρ. Δήμητρα Μακρή, η Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, κ. Θωμάς Μπαμπάλης, και ο Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Γιώργος Μπαμπασίδης, καθώς επίσης η Γενική Διευθύντρια του Μαζί για το Παιδί, Λένια Κοντογούρη και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος, Κωνσταντίνα (Νάντια) Τσώλη.

Η επέκταση αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του προγράμματος στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, όπου υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2024, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από σχολεία της Αττικής. Με τη νέα αυτή δράση, το πρόγραμμα διευρύνεται ώστε να προσφέρει σε περισσότερους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες ζωής μέσα από μια διαφορετική, βιωματική προσέγγιση της μάθησης.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) με την καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν περιορίζονται στην παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων. Συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πειραματίζονται, αναπτύσσουν ιδέες, συνεργάζονται και αναζητούν λύσεις σε πρακτικές προκλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η γνώση αποκτά βιωματικό χαρακτήρα και συνδέεται με δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.

Για την υλοποίηση του προγράμματος στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου, το Μαζί για το Παιδί προσέφερε τον απαραίτητο τεχνολογικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, η διδασκαλία πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς συνεργάτες του ΕΚΠΑ, ενώ ο Δήμος Ιλίου στηρίζει έμπρακτα τη δράση, διαθέτοντας τις σχολικές εγκαταστάσεις και εκτός του σχολικού ωραρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Παπαδομαρκάκης τόνισε: «Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, καθώς αποδεικνύει με εμφατικό τρόπο πόσο σημαντική είναι η συνεργασία της Πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σύμπραξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό αντίκτυπο, που μπορεί να προσφέρει σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους μάθησης και δημιουργίας».

Η Δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου δήλωσε σχετικά «Το Ίλιον πρωτοπορεί στην εκπαίδευση, όχι μόνο μέσα από τη συνεχή αξιοποίηση και αναβάθμιση των σχολικών του υποδομών, αλλά και μέσα από την εξωστρέφεια και τη φιλοξενία σημαντικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μαζί για το Παιδί φέρνει τα παιδιά μας πιο κοντά στον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αποδεικνύοντας ότι το σχολείο μπορεί να είναι ένας ζωντανός χώρος γνώσης, δημιουργίας και νέων ευκαιριών δίπλα στο σπίτι τους. Αυτή είναι και η επιδίωξη μας. Σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία με εξωστρέφεια και ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στην επέκταση του προγράμματος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη εκπαιδευτική και κοινωνική σημασία. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε με επιτυχία στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, διευρύνει πλέον την παρουσία του προσφέροντας σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονες και δημιουργικές μορφές μάθησης. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια ουσιαστική διάσταση της αποστολής του δημόσιου Πανεπιστημίου: τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία και την αξιοποίησή της προς όφελος της νέας γενιάς. Στόχος είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου — σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά και στάσεων και συμπεριφοράς που διαμορφώνουν ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Θωμά Μπαμπάλη, για την καθοριστική συμβολή του στον επιστημονικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη στήριξή του, την Δήμαρχο Ιλίου και την Αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης για την έμπρακτη συμβολή του Δήμου, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τη συνεργασία της και, ιδιαιτέρως, τη Διευθύντρια και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου, που άνοιξαν τις πόρτες τους και αγκάλιασαν την πρωτοβουλία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο «Μαζί για το Παιδί» και την Πρόεδρό του, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, έναν σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη, που με συνέπεια επενδύει στο μέλλον των παιδιών και των εφήβων».

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, Αλεξάνδρα Μαρτίνου: «Με την επέκταση του προγράμματος, προσφέρουμε σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για το μέλλον τους. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα στελέχη του Υπουργείου για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ για την πολύτιμη επιστημονική και εκπαιδευτική του συμβολή. Ευχαριστώ επίσης τον Δήμο Ιλίου για τη στήριξη και τη φιλοξενία της δράσης. Στόχος μας στο Μαζί για το Παιδί είναι να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε περισσότερα σχολεία».

H Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Ιλίου, Ζαχαρούλα Μαμμή ανέφερε σχετικά «Με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη τιμή καλωσορίζουμε στο 4ο Γυμνάσιο Ιλίου την επίσημη έναρξη του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος “STEM & Ήπιες Δεξιότητες”. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο “Μαζί για το Παιδί” για την σπουδαία πρωτοβουλία καθώς και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, για την πολύτιμη επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση. Η σύμπραξη αυτή, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Δήμου Ιλίου, ευελπιστούμε ότι θα προσφέρει στους 40 συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/-τριες πολυδιάστατα οφέλη προετοιμάζοντάς τους για τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι η εξοικείωση με την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες στην πράξη, η καλλιέργεια Soft Skills (ήπιων κοινωνικών δεξιοτήτων), η καλλιέργεια ομαδικότητας & συνεργασίας, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και μελλοντικά εφόδια όπως είναι η δημιουργία βάσεων για σύγχρονες σπουδές και επαγγέλματα».

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM & Ήπιες Δεξιότητες:

Το Μαζί για το Παιδί σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σχεδίασε και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση STEM και Ήπιες Δεξιότητες». Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου από δημόσια σχολεία και ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα στην έδρα του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Από τον Οκτώβριο του 2026, το πρόγραμμα υλοποιείται πλέον και σε επιλεγμένα σχολεία της Αττικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση νεαρών μαθητών/τριών σε πρακτικές STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), ψηφιακές δεξιότητες και ήπιες δεξιότητες που αναπτύσσουν ολόπλευρα το άτομο, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων όσο και στάσεων ζωής. Η παιδαγωγική μέθοδος βασίζεται στη διεπιστημονικότητα, τη διερευνητική και βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία, τη συνδυαστική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Οι ήπιες δεξιότητες περιλαμβάνουν δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας, συναισθηματικής νοημοσύνης, προβληματισμού, συνεργασίας και διοίκησης χρόνου. Βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν καλές σχέσεις, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να ακούν και να εκφράζουν τις απόψεις τους, να οργανώνουν τον χρόνο τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες, να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι αυτόνομα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 δεξιότητες που απαιτούνται για τη θετική ανάπτυξη του ατόμου, που καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την πληθώρα των δεξιοτήτων ζωής.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr.