Υπόθεση «Αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη: «Έπεσα θύμα εκμετάλλευσης» υποστηρίζει ο Ερρίκος Πετιλόν – Τι λέει η αδελφή του

Τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις εταιρείες-φαντάσματα και τους αχυρανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται ως διαχειριστής 6 εταιρειών, εταίρος 2 εταιρειών, συνολικά χρέη: 595.976,53 και στερούμενος περιουσίας. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο Ερρίκος Πετιλόν εμφανίζεται ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ λαμβάνει τον κατώτατο μισθό.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο περιέγραψε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, τις σοβαρές περιπέτειες που αντιμετώπισε με την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 εισαγωγές σε νοσοκομεία, για προβλήματα τόσο ψυχιατρικής όσο και παθολογικής φύσεως.

Όπως υποστήριξε, η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, φτάνοντας επανειλημμένα ένα βήμα πριν από τον θάνατο. Παράλληλα, βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, γεγονός που όπως λέει ο ίδιος έγινε αντιληπτό από πρόσωπα που τελικά εκμεταλλεύτηκαν την ευάλωτη θέση του.

«Έπεσα θύμα εκμετάλλευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως θα συνεργαστεί με τις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αναδειχθεί, όπως υποστηρίζει, η αλήθεια για όσα συνέβησαν σε βάρος του.

Αναλυτικά η δήλωση του Ερρίκου Πετιλόν:

«Έχω παραπάνω από σαράντα εισαγωγές σε Νοσοκομείο για διάφορα προβλήματα ψυχιατρικής και παθολογικής φύσεως. Η κατάσταση της υγείας μου ήταν άθλια κι έφθασα επανειλημμένα ένα βήμα πριν τον θάνατο. Παράλληλα σε όλα αυτά βρισκόμουν σε άμεση οικονομική ανάγκη, το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό κι έπεσα θύμα εκμετάλλευσης. Η σύλληψη μου ήρθε την περίοδο που βελτιωνόταν η υγεία μου. Δεν είχα γνώση της λειτουργίας του κυκλώματος ούτε των οφειλών που είχαν συσσωρευτεί. Ήξερα ότι είχα κάποιες οφειλές στην Εφορία, δεν περίμενα ότι θα βρισκόμουν για αυτές τις οφειλές κατηγορούμενος για κακούργημα. Θα συνεργαστώ με τις δικαστικές αρχές, θα πω στην ανακρίτρια όλα όσα συνέβησαν σε βάρος μου ώστε να αναδειχθεί η αλήθεια», κατέληξε.



«Είναι λυπηρό, διότι είναι προϊόν εκμετάλλευσης ενός απατεώνα εν αγνοία του» λέει η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν

Στις «Αποκαλύψεις» μίλησε και η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν, η οποία υποστήριξε πως ο αδελφός της έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο που φέρεται να είχε στήσει τον μηχανισμό, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις εταιρείες.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ενόχληση της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης, θεωρώντας άδικο το γεγονός ότι η δημοσιότητα επικεντρώθηκε στον Ερρίκο Πετιλόν λόγω της παλαιότερης αναγνωρισιμότητας του.

Όπως ανέφερε, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν με αντίστοιχο τρόπο, ενώ ο αδελφός της δεν είχε αντιληφθεί ότι συμμετείχε σε κάτι παράνομο. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν έχει λόγο να φοβάται και περιμένει να δώσει τις εξηγήσεις του στον ανακριτή, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η δικαιοσύνη θα ξεκαθαρίσει την υπόθεση.

