Ελένη Καστάνη: «Μετάνιωσα που δεν έκανα και δεύτερο παιδί στην πορεία» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού

Την Ελένη Καστάνη φιλοξένησε η Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα», το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου. Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε και για την προσωπική της ζωή, εξηγώντας τον λόγο που δεν απέκτησε δεύτερο παιδί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη ανέφερε: «Ο γιος μου είναι 27 ετών. Μετάνιωσα που δεν έκανα και δεύτερο παιδί στην πορεία. Έκανα τον γιο μου όταν ήμουν 39 ετών. Εγώ Κατερίνα και σου δίνω και τη συμβουλή, γιατί μου ζήταγε εμένα το παιδάκι μου.

Εγώ ξέρεις γιατί δεν έκανα; Γιατί τότε δεν ήμασταν πολύ καλά με τον σύζυγό μου, γι’ αυτό. Αν ήμουν καλύτερα με τον σύζυγό μου, θα έκανα και δεύτερο παιδί, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και σαν επάγγελμα, να είμαι μαμά».

Στη συνέχεια, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Χωρίσαμε, είχαμε πάντα εξαιρετικές σχέσεις βέβαια. Μέχρι που έφυγε από τη ζωή, ήμασταν μαζί κι ας ήμασταν χωρισμένοι. Όταν με είχε ανάγκη στη ζωή του στο τέλος, τον φρόντιζα πάντα…».

«Είχαμε επτά χρόνια διαφορά, ήταν μικρότερός μου. Κοίταξε Κατερίνα, εγώ ήμουν πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινα μαμά. Ο άνδρας μου ήθελε ακόμα να διανύσει δρόμο, ας πούμε, και τα ξενύχτια του και αυτά. Εγώ ήμουν εντελώς χορτάτη από όλα αυτά τα πράγματα.

Ήμουν αφιερωμένη στο παιδί μου και τότε, μάλιστα, δούλευα μία δουλειά, ή θέατρο ή τηλεόραση. Δεν έκανα και τα δύο για να βλέπω το παιδί. Αυτό ήταν η ουσιαστική… Και επίσης ένα λάθος που συνέβη σε εμάς, δεν είναι μόνο η διαφορά, δεν τη κατηγορώ τη διαφορά. Είναι ότι ήμουν έγκυος στην αρχή, “έχασα” το πρώτο παιδάκι και πέρασαν επτά χρόνια μετά για να κάνω παιδί. Οπότε έφυγε λίγο, που λένε και τα επτά χρόνια ότι είναι λίγο περίεργα. Έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός, ας πούμε», είπε αμέσως μετά, η ηθοποιός.