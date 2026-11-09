LIVE UPDATE
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Αθήνα – Κλειστή η οδός Ομήρου

Ιταλία: Στο στόχαστρο χάκερ η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

κυβερνοεπίθεση
Φωτογραφία: Freepik
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κυβερνοεπίθεση σε βάρος της Dia, της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, έλαβε χώρα σήμερα, με τις αρχές να πραγματοποιούν σχετικές έρευνες.

Νωρίτερα σήμερα, κάποια ιταλικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν σε πιθανή κλοπή απόρρητων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με έρευνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ωστόσο, η Dia έκανε γνωστό ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν μόνον πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο site της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο αυτό συμβάν, εξετάζεται εάν συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα της εισαγγελίας της Ρώμης, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι είναι οι δράστες των υβριδικών επιθέσεων, που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, και είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ