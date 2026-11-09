Ιταλία: Στο στόχαστρο χάκερ η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών

Κυβερνοεπίθεση σε βάρος της Dia, της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, έλαβε χώρα σήμερα, με τις αρχές να πραγματοποιούν σχετικές έρευνες.

Νωρίτερα σήμερα, κάποια ιταλικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν σε πιθανή κλοπή απόρρητων στοιχείων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με έρευνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Ωστόσο, η Dia έκανε γνωστό ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν μόνον πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο site της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο αυτό συμβάν, εξετάζεται εάν συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα της εισαγγελίας της Ρώμης, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι είναι οι δράστες των υβριδικών επιθέσεων, που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, και είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.