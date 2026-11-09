Πλήγμα με Σαντιάγο Έσε στο Ολυμπιακό – Χάνει το υπόλοιπο του 2026

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Σαντιάγο Έσε. Οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός μέσος, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται σε τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο Έσε τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, όταν δέχθηκε χτύπημα στο γόνατο και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ τον αντικατέστησε στο 56ο λεπτό, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου, Χρήστος Θέος, είχε εκφράσει την πρώτη εκτίμηση για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Η μαγνητική τομογραφία που έκανε σήμερα ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Πρόκειται για έναν τραυματισμό που απαιτεί αρκετές εβδομάδες αποκατάστασης, προκειμένου ο παίκτης να επιστρέψει χωρίς να ρισκάρει την επιβάρυνση.

Ο Αργεντινός έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του. Με τα σημερινά δεδομένα, η απουσία του αναμένεται να ξεπεράσει τον ενάμιση μήνα, κάτι που κάνει εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή του πριν από το τέλος του 2026.

Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα μέχρι τη χειμερινή διακοπή. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους οκτώ αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα, Europa League και Κύπελλο, στις οποίες δύσκολα θα έχουν στη διάθεσή τους τον Έσε.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός μέσος αναμένεται να χάσει πέντε αγώνες της Super League, δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έως το τέλος του έτους είναι διαμορφωμένο ως εξής: