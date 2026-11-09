Αντετοκούνμπο: Η απάντηση στα επικριτικά σχόλια του Ντοκ Ρίβερς – «Δεν είναι προπονητής μου, είναι δικό του θέμα»

Νέα κορυφή πάτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ξεπερνώντας τον θρυλικό Λάρι Μπερντ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, την ίδια στιγμή που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω μιας απροσδόκητης κόντρας με τον πρώην προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς.

Ιστορικό ορόσημο

Στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Σακραμέντο Κίνγκς με 114-108, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε μια τεράστια επιτυχία καθώς ξεπέρασε τον θρυλικό Λάρι Μπερντ (21.791 πόντοι) στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ.

Έπειτα από αυτή την επίδοση, ο Έλληνας αστέρας βρίσκεται πλέον στην 40ή θέση όλων των εποχών στο NBA, φτάνοντας συνολικά τους 21.806 πόντους.

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Οι δηλώσεις του Ρίβερς και η αντίδραση του Γιάννη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας στον πρώην προπονητή του στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος αμφισβήτησε το μπασκετικό του IQ και επέκρινε τον τρόπο παιχνιδιού του.

Ο σταρ του Μαϊάμι έμεινε έκπληκτος από τα σχόλια του Ρίβερς κατά τη διάρκεια συνέντευξης μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Κίνγκς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από την κριτική ενδέχεται να κρύβεται πικρία ή μικροπρέπεια.

Ο Αντετοκούνμπο είχε αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ρίβερς για τα τελευταία δυόμιση χρόνια της θητείας του στο Μιλγουόκι, προτού μετακομίσει στο Μαϊάμι μέσω μιας ηχηρής ανταλλαγής.

Η κριτική του Ρίβερς στο podcast του Μπιλ Σίμονς

Ο Ρίβερς, ο οποίος εργάζεται πλέον ως αναλυτής στο NBC, προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Bill Simmons Podcast».

Υποστήριξε ότι ο Αντετοκούνμπο είναι δύσκολος στη διαχείριση και αμφισβήτησε αν ο δύο φορές MVP διαθέτει το απαιτούμενο μπασκετικό IQ για το υψηλό επίπεδο.

«Έχει αυτή την εξαιρετική ικανότητα στις πάσες, αλλά δεν διαθέτει απαραίτητα και εξαιρετικό αγωνιστικό IQ ταυτόχρονα», δήλωσε ο Ρίβερς.

Doc Rivers had this to say about coaching Giannis 👀 https://t.co/EgrtXP5OKI — Bleacher Report (@BleacherReport) November 6, 2026



«Είναι πραγματικά παράξενο. Και έχει πραγματικά μόνο έναν τρόπο παιχνιδιού. Επιθετικός, δυναμικός. Σε κάθε φάση, θέλει να επιβάλει το παιχνίδι του».

Η απάντηση του Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο αρχικά έδειξε να αγνοεί τα σχόλια όταν οι δημοσιογράφοι του τα μετέφεραν, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Ποιος το είπε αυτό;».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι ο Ρίβερς δεν είναι πλέον ο προπονητής του, λέγοντας: «Ω, Θεέ μου. Πρώτα απ’ όλα, δεν είναι προπονητής μου. Προπονητής μου είναι ο κόουτς Σπο. Αλλά είναι ένας τύπος, ένας προπονητής με τον οποίο έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είμαι άφωνος».

After tonight’s game in Sacramento, Giannis Antetokounmpo was asked about Doc Rivers’ recent comments. “You gotta go ask him why he thought that. That’s on him. That’s not on me…That’s crazy.” More here, at @TheAthletic: https://t.co/xRrdgCWGx4 https://t.co/441pmLy40F — Eric Nehm (@eric_nehm) November 9, 2026



Ο 10 φορές All-Star ρωτήθηκε επίσης από τον Έρικ Νεμ από το «The Athletic» σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Ρίβερς προέβη σε αυτές τις δηλώσεις.

«Πρέπει να πας να ρωτήσεις τον ίδιο γιατί το σκέφτηκε αυτό. Αυτό είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου. Εγώ απλά πρέπει να συγκεντρωθώ στην ομάδα μου, σε αυτό που πρέπει να κάνω, πώς μπορώ να γίνω καλύτερος και πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα», απάντησε.