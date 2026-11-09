Κλέλια Ανδριολάτου: Το σέξι μονοκίνι και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Δομινικανή Δημοκρατία

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Κλέλια Ανδριολάτου
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Τις τελευταίες στιγμές των διακοπών της στη Δομινικανή Δημοκρατία απολαμβάνει η Κλέλια Ανδριολάτου, λίγο πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

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Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέα στιγμιότυπα από την εξόρμησή της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό μονοκίνι, πόζαρε στις εξωτικές παραλίες του προορισμού, με φόντο τη χρυσαφένια άμμο και τα καταγάλανα νερά.

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Συγκεκριμένα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκεται στο νησί Σαόνα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Στην παρέα της βρίσκονται η αδελφή της, Ναστάζια, καθώς και μία φίλη της. Από τις αναρτήσεις της δεν λείπουν οι εικόνες με τα εξωτικά τοπία, αλλά και τα δροσιστικά ποτά σε καρύδα.

Οι διακοπές, ωστόσο, πλησιάζουν στο τέλος τους και η επιστροφή στην Αθήνα βρίσκεται πλέον προ των πυλών. Μάλιστα, σε story που δημοσίευσε το βράδυ της Κυριακής, η ηθοποιός αποκάλυψε πως την περιμένει ένα πολύωρο ταξίδι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «24 ώρες για την επιστροφή στο σπίτι».

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