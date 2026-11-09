The i Paper: Τα 4 σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ απέναντι στο Ιράν – Από τα τακτικά πυρηνικά στο Όρος Pickaxe μέχρι τις χερσαίες επιχειρήσεις

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας και η διεθνής διπλωματική κοινότητα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σταθμίζει τις επόμενες κινήσεις του στον πόλεμο με το Ιράν στον απόηχο της ιστορικής εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες κάλπες.

Την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη μιας οριστικής απόφασης για το αν θα τερματίσει τη σύγκρουση ή αν θα «καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει» από τη χώρα, αναλυτές, πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες χαρτογραφούν στο βρετανικό The i Paper τα τέσσερα πιθανά σενάρια της επόμενης ημέρας και τις επικίνδυνες παρενέργειές τους.

Σενάριο 1: Τακτικό πυρηνικό πλήγμα στο Όρος Πικάξ

Ανάμεσα στα σενάρια που συζητώνται είναι ένα τακτικό πυρηνικό πλήγμα στο «Pickaxe Mountain», μια οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση που συνδέεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αναφορές, στο Ιράν διανέμονται ήδη δισκία ιωδίου για την προστασία των κατοίκων της περιοχής από τη ραδιενέργεια.

Ο πρώην πράκτορας της CIA, Τζον Κυριακού, ανέφερε ότι πηγές του Λευκού Οίκου τού μεταφέρουν πως ο Τραμπ εξετάζει ένα τέτοιο πλήγμα προκειμένου να καταστρέψει οτιδήποτε βρίσκεται υπογείως.

«[Ο Τραμπ] θέλει να σπάσει αυτό το τελικό ταμπού στη χρήση πυρηνικών όπλων, ώστε οι μελλοντικοί πρόεδροι να αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσουν ένα πυρηνικό όπλο», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Αλαστέρ Κρουκ, πρώην αξιωματικός της MI6 με θητεία στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε αμφίβολος για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας ενέργειας.

«Ένα τακτικό πυρηνικό όπλο θα είναι μια επικοινωνιακή πράξη. Δεν είναι ένα όπλο βαθιάς διείσδυσης, και σίγουρα δεν είναι ένα όπλο που μπορεί να διεισδύσει βαθιά σε ένα βουνό από γρανίτη. Δεν θα είναι καθόλου αποτελεσματικό. Πιθανότατα απλώς θα αναπηδήσει στον τοίχο από γρανίτη», σημείωσε.

Τα αμερικανικά όπλα διείσδυσης εδάφους, όπως η πυρηνική βόμβα βαρύτητας B61-13, δεν έχουν υποβληθεί σε πλήρη δοκιμή πυρηνικής έκρηξης, ενώ το Ισραήλ θα μπορούσε επίσης να εξαπολύσει πυρηνικούς πυραύλους από υποβρύχια.

Ένα τέτοιο πλήγμα θα εκτόξευε κατακόρυφα τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας σύγκρουσης και αντιποίνων, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παλεύει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά την απώλεια της πλειοψηφίας στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Σενάριο 2: Περιορισμένα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους

Μια άλλη επιλογή περιλαμβάνει μαζικές επιθέσεις στις ιρανικές υποδομές ή διεύρυνση των πληγμάτων για την αμφισβήτηση της ασφάλειας του καθεστώτος.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να στοχοποιήσει παράκτια ραντάρ και συστήματα αεράμυνας ως προοίμιο για αεροπορικές επιδρομές σε κρίσιμους στρατιωτικούς στόχους.

Ο Μπέντζαμιν Τζένσεν, διευθυντής αμυντικών θεμάτων στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), σημείωσε σχετικά: «Τα περιορισμένα πλήγματα υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις, αλλά εγκυμονούν τον κίνδυνο να αλλάξουν τους υπολογισμούς της Τεχεράνης και να ενθαρρύνουν το καθεστώς να διευρύνει τη σύγκρουση».

Από την πλευρά του, ο Μπράιαν Χάγκερτι, πρώην αναλυτής της CIA, εκτιμά ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εξαπολύσει «αμυντικά πλήγματα» διατηρώντας παράλληλα τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ο Μπράντλεϊ Μπόουμαν από το Foundation for Defense of Democracies διερωτήθηκε: «Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο, αλλά τι κάνουμε αν η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίσει να επιτίθεται στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ;».

Σενάριο 3: Επιδρομή ειδικών δυνάμεων

Μια επιχείρηση από δυνάμεις ειδικών αποστολών θα μπορούσε να στοχεύσει την Ισφαχάν, όπου πιστεύεται ότι το Ιράν αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο, ωστόσο ένα τέτοιο εγχείρημα ενέχει τεράστιο ρίσκο.

Παρά τα προηγούμενα παραδείγματα -όπως η επιδρομή Ισραηλινών καταδρομέων στη Συρία το 2024 ή η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης πιλότων στο Ιράν τον Απρίλιο- η απόσπαση των εκτιμώμενων 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60% θα απαιτούσε πάνω από 1.000 άτομα προσωπικό, βαριά μηχανήματα εκσκαφής, αυτοσχέδια αεροδρόμια και αερομεταφερόμενη υποστήριξη από μονάδες όπως η 82η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία.

Σύμφωνα με τον Τζένσεν, μια τέτοια αποστολή θα διαρκούσε ημέρες και όχι ώρες, ενώ «το Ιράν θα μπορούσε ακόμη και να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των δικών του εγκαταστάσεων την ώρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις θα απέσπαγαν το ουράνιο».

Σενάριο 4: Πλήρης χερσαία εισβολή

Στην Ουάσινγκτον, και ειδικά στη βάση MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πολιτική βούληση για έναν νέο πολυδάπανο χερσαίο πόλεμο.

Παρότι στο Ισραήλ πολλοί θεωρούν την αλλαγή καθεστώτος ως τη μόνη λύση, ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε παραδεχθεί τον Μάρτιο τα όρια της αεροπορικής ισχύος.

«Δεν μπορείς να το κάνεις μόνο από τον αέρα. Πρέπει να υπάρχει ένα χερσαίο σκέλος», είχε τονίσει.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν διαθέτει τις δυνάμεις για μια αυτόνομη εισβολή, που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Μια πιο περιορισμένη χερσαία επιχείρηση θα μπορούσε να επιχειρηθεί για την απελευθέρωση του Ορμούζ, αλλά ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει ήδη προειδοποιήσει για έναν πόλεμο «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Φόβοι στο Λονδίνο για ιρανικά αντίποινα

Η προοπτική μιας νέας, μεγάλης κλίμακας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης προκαλεί έντονη ανησυχία στις βρετανικές αμυντικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μια ανώτερη στρατιωτική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The i Paper: «Ο Τραμπ δεν έχει χάσει ποτέ στη ζωή του εκλογές με χάρη. Οι ψίθυροι στους κύκλους των υπηρεσιών πληροφοριών λένε ότι δεν θα αποσυρθεί αθόρυβα στη συνταξιοδότηση και θα μπορούσε να επιδιώξει τη δημιουργία μιας κρίσης ασφαλείας τέτοιου μεγέθους, ώστε να είναι αδύνατο να αποχωρήσει από την εξουσία σε δύο χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Νταν, πρώην αξιωματικός της MI6, υπογράμμισε ότι οι βρετανικές υπηρεσίες ανησυχούν έκδηλα για τις εγχώριες συνέπειες.

«Εισερχόμαστε πλέον σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη, αβέβαιη φάση ως αποτέλεσμα αυτού, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες που θα επιλέξει να κάνει ο Τραμπ για να επιδείξει τη δύναμή του. Τα αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου από πλευράς του Ιράν αποτελούν έναν προφανή, τεράστιο κίνδυνο», δήλωσε.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν έχει στοχοποιήσει σημαντικά το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια αλλά και παλαιότερα. Υπάρχει κάθε πιθανότητα οτιδήποτε κάνει τώρα ο Τραμπ στο εξωτερικό, να καταστήσει τη Βρετανία τον πιο εύκολο στόχο για το Ιράν».

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε άμεσα στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βρετανικές βάσεις της RAF, όπως αυτή στο Fairford, για τη στάθμευση των βομβαρδιστικών τους.

Μόλις τον Οκτώβριο, αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ότι μια ομάδα ανδρών έλαβε εντολή να οδηγήσει φορτηγά γεμάτα βενζίνη στη βάση RAF Fairford από έναν καθοδηγητή με το όνομα «Ali», ο οποίος εκτιμάται ότι ενεργούσε για λογαριασμό της Τεχεράνης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της MI5, σερ Κεν ΜακΚάλουμ, προειδοποίησε για αύξηση της επιθετικότητας που συνδέεται με το Ιράν εναντίον εβραϊκών στόχων και στρατιωτικών βάσεων.

«Για την MI5 ειδικότερα, αλλά και σε συνεργασία με τη GCHQ και την MI6, αυτό θα αποτελέσει μια τεράστια, τεράστια ανησυχία», πρόσθεσε.