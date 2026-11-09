Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ο ένας εκ των συλληφθέντων λογιστών – «Είναι σε σοβαρή κατάσταση» λέει ο δικηγόρος του – Άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένας εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο, που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τον έναν εκ των λογιστών, που παραμένει υπό κράτηση, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε δηλώσεις του από το Δικαστικό Μέγαρο ο δικηγόρος του συγκεκριμένου κατηγορούμενου ανέφερε πως η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο κατηγορούμενος, που εισήχθη στο νοσοκομείο αναμενόταν να ανοίξει αύριο (10/11) τον κύκλο των απολογιών.

Το «εταιρικό carousel», ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς και ο «ολιγάρχης» ταμίας

Επί χρόνια λυμαίνονταν την «καρδιά» της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην ογκωδέστατη δικογραφία, εκτός από τους 16 συλληφθέντες, που οδηγούνται αύριο στον ανακριτή, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.

Από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να δημιούργησαν μια τεράστια «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία, ύψους περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους προς την ΑΑΔΕ.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σταματήσει η παράνομη δραστηριότητα.

Άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εφήμερες εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με σφράγιση κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με πανομοιότυπη δραστηριότητα αλλά διαφορετικά ΑΦΜ.

Ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς και ο «ολιγάρχης» ταμίας

Ενδεικτικές της μεθόδου που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές.

Επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, διατηρώντας οι ίδιοι τον έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται ένας ντελιβεράς με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως μάγειρας έναντι 273 ευρώ. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Αντίστοιχα, ένας ταμίας με φορολογική δήλωση μόλις 4.000 ευρώ για το 2023 εμφανίζεται αιφνιδίως ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με οφειλές που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οι οφειλές έφτασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος προσώπου που εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, ενώ στην πραγματικότητα εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, οδηγός φορτηγού με μηνιαίο μισθό 440 ευρώ.

Εταιρείες και ΑΦΜ ακόμη και νεκρών

Εκτός από τους 80 «αχυρανθρώπους» που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οργάνωση, στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι είχαν δημιουργηθεί ή χρησιμοποιούνταν ΑΦΜ ακόμη και προσώπων που είχαν αποβιώσει.

Από τη διασταύρωση στοιχείων στο σύστημα myDATA αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των νεκρών όσο και οι εταιρείες που συνδέονταν με αυτά συνέχιζαν να εμφανίζουν συναλλακτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, εξακολουθούσαν να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να δέχονται τιμολόγια εξόδων, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των προσώπων στα οποία ανήκαν.

Τα μηνύματα που τους «καίνε»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μεταξύ δύο προσώπων που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν διακριτούς ρόλους στην εξεύρεση «αχυρανθρώπων», καθώς και στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρειών.

Στις συνομιλίες τους, ο λογιστής απευθυνόταν στον δικηγόρο χρησιμοποιώντας προσφωνήσεις όπως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ».

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».

Οι διάλογοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανωνόταν η διαδοχική αλλαγή προσώπων στις επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίζεται η δραστηριότητά τους χωρίς οι πραγματικοί διαχειριστές να αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.