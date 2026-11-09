Στιγμές τρόμου στα Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε θαμώνες καφετέριας στο Ενετικό Λιμάνι – Δείτε εικόνες από το σημείο

Πανικός προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, όταν ένα μικρό ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο, κινήθηκε ανεξέλεγκτα και κατέληξε πάνω σε τραπέζι καφετέριας, τραυματίζοντας δύο πελάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Ο οδηγός του οχήματος είχε αποβιβαστεί, προκειμένου να συλλέξει απορρίμματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το απορριμματοφόρο άρχισε να κινείται μόνο του.

Το όχημα διέσχισε την απόσταση από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο, έξω από τις τουαλέτες του Λιμενικού Ταμείου, μέχρι την καφετέρια, όπου έπεσε πάνω σε τραπέζι στο οποίο κάθονταν πελάτες και έπιναν τον καφέ τους. Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου είναι σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.