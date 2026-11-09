Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ έπειτα από σοβαρό ατύχημα στο σπίτι του ο σπουδαίος ηθοποιός

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο σπουδαίος ηθοποιός και ένας από τους τελευταίους της γενιάς του 30 δίνει μάχη στη ΜΕΘ, ύστερα από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Ο 96χρονος πλέον ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας, βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου, καθώς ένα πέσιμο στο σπίτι του, είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο και το σώμα.

«Η κατάστασή του φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη» μετέφερε άνθρωπος του νοσοκομείου στην εφημερίδα “Espresso“. Ο συγκεκριμένος είδε από την πρώτη στιγμή τον μεγάλο ηθοποιό στο κρεβάτι της Εντατικής, με τα σημάδια στο πρόσωπο να είναι εμφανή.

Σύμφωνα με την «Espresso», ο ηθοποιός, που έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, βρέθηκε να κείτεται στο πάτωμα από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η οικονόμος του να ειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους και εκείνοι με τη σειρά τους να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Το 2021, ενώ η σύζυγός του είχε ήδη τυφλωθεί ολοκληρωτικά, αποφάσισαν από κοινού να μεταφερθεί σε ίδρυμα της Τήνου με σκοπό να έχει καλή διαβίωση.

Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να την φροντίζει, ενώ η γυναίκα του δεν μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί. Έκτοτε ο υπέροχος αυτός άνθρωπος και ηθοποιός με το σπάνιο ήθος άρχισε να καταρρέει ψυχολογικά.

«Κάποτε είχα ευχηθεί να φύγω πρώτος από αυτή τη ζωή. Τώρα το εύχομαι διπλά και τριπλά, ότι πρέπει να φύγω, όσο είναι καιρός και ο νους μου αντέχει» έλεγε τότε με τρεμάμενη φωνή.

Πλέον, ο ίδιος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς να έχει στο πλευρό του την πολυαγαπημένη του Ιωάννα.