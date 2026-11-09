Κρακοβία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο δράστης της φονικής επίθεσης – Βίντεο από την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς

Ο 24χρονος δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στην Κρακοβία της Πολωνίας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές και η αστυνομία, παρέχοντας παράλληλα αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των 15 τραυματιών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ο περιφερειάρχης της Μικράς Πολωνίας, Κσίστοφ Κλέντσαρ, επιβεβαίωσε την είδηση σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24: «Στις 4:30 το πρωί, ο δράστης της επίθεσης απεβίωσε σε ένα από τα νοσοκομεία της Κρακοβίας».

Ο Κλέντσαρ συμπλήρωσε πως «η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών -που αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 15 και νοσηλεύονται σε έξι νοσοκομεία της Κρακοβίας- παραμένει αμετάβλητη».



Αναφερόμενος στην ιατρική φροντίδα που παρασχέθηκε στον 24χρονο, ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι γνώριζε τις προσπάθειες των γιατρών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν μου επιτρέπεται να συζητώ θέματα που αφορούν τυπικές ιατρικές διαδικασίες».

«Γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή, περιγραφόταν ως κρίσιμη. Υπήρξε μια συνεχής μάχη για να σωθεί η ζωή αυτού του ανθρώπου, παρά το κακό που είχε διαπράξει», τόνισε χαρακτηριστικά.

🇵🇱 Moment when the shooting began on the main square of Krakow’s Old Town https://t.co/GL5tHDrigj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε ο Κλέντσαρ, ο δράστης υποβλήθηκε σε τουλάχιστον τρεις χειρουργικές επεμβάσεις πριν καταλήξει.

Η κατάσταση των τραυματιών και των αστυνομικών

Παράλληλα, ο Κσίστοφ Κλέντσαρ παρείχε λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υγείας των θυμάτων που παραμένουν υπό νοσηλεία.

«Η κατάσταση 14 εκ των ατόμων αυτών περιγράφεται ως σταθερή, ενώ η κατάσταση ενός εκ των τραυματιών -ενός αστυνομικού που συμμετείχε άμεσα στη σύλληψη του δράστη- παραμένει σοβαρή», δήλωσε.

Ο περιφερειάρχης υπενθύμισε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός ξύπνησε από το τεχνητό κώμα την Κυριακή και προσέθεσε ότι βρίσκεται «υπό πολύ καλή φροντίδα».

Όσον αφορά τον δεύτερο αστυνομικό που τραυματίστηκε κατά το συμβάν, νοσηλεύεται επίσης σε νοσοκομείο της Κρακοβίας, με την κατάστασή του να θεωρείται πλέον σταθερή.

Krakow SHOOTING LEAVES 1 COP DEAD — officer empties his MAGAZINE at shooter, then DROPS to the GROUND https://t.co/ud77D9pe3g — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 7, 2026

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, εισέβαλε με αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας (Market Square) και άνοιξε αδιακρίτως πυρ εναντίον του κόσμου.

Έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη.

Dramatyczne chwile podczas zatrzymania sprawcy strzelaniny w Krakowie. Policjanci, narażając własne życie i zdrowie, podjęli walkę z uzbrojonym napastnikiem. Heroiczna postawa funkcjonariuszy, którzy mimo ogromnego zagrożenia nie wycofali się. https://t.co/NaiZhvB4Di — Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026



Από την ένοπλη επίθεση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν περισσότερα από δεκαπέντε άτομα, ανάμεσά τους και οι δύο αστυνομικοί.

Στο μεταξύ, το κλίμα στην Κρακοβία παραμένει εξαιρετικά βαρύ.

The suspect in Saturday’s deadly mass shooting in Krakow that killed at least six people died in the hospital on Monday, police said.

https://t.co/1gosIAgHGS — ABC News (@ABC) November 9, 2026



Το βράδυ της Κυριακής, πολίτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, αφήνοντας κεριά και λουλούδια δίπλα στα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες, μετατρέποντας το σημείο της επίθεσης σε τόπο πένθους.

«Έρχομαι εδώ για να μην παρασυρθώ σε ένα σπιράλ φόβου και άγχους», δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press ο Ματσιέι Σικόρσκι, κάτοικος της Κρακοβίας.

«Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι πάρα πολύ εύκολο να σταματήσεις να ζεις — να αρχίσεις να φοβάσαι και απλώς να φυτοζωείς. Αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά να αποφύγω».

Κίνητρο

Την ίδια ώρα, η πολωνική κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 24χρονος δράστης, με καταγωγή από την πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκσίσκι της νοτιοανατολικής Πολωνίας, να εμπνεόταν από ακροδεξιά ιδεολογία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

«Υπήρχαν πολλά διαφορετικά σύμβολα στα ρούχα του δράστη, τα οποία έχουν εξεταστεί και ερμηνευθεί εν μέρει», δήλωσε τη Δευτέρα στο ραδιοφωνικό σταθμό TOK FM η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα.

«Αυτά τα σύμβολα συνδέονταν με διάφορα μοτίβα που αναλύονται αυτή τη στιγμή από ειδικούς», πρόσθεσε η ίδια, αρνούμενη να προβεί σε περαιτέρω σχόλια καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τριπλή οικογενειακή τραγωδία στο σπίτι του δράστη

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν τις σορούς της αδελφής, της μητέρας και του πατέρα του στο οικογενειακό τους σπίτι στο Οστρόβιετς Σβιετοκσίσκι, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Κρακοβίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα μέλη της οικογένειάς του έχασαν τη ζωή τους από τραύματα που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς.