Μακελειό στην Πολωνία: Τέσσερις γυναίκες ανάμεσα στους έξι νεκρούς από την επίθεση στην Κρακοβία – Πολωνός υπήκοος ο δράστης

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Στους έξι έχουν φτάσει οι νεκροί και στους 15 οι τραυματίες από την επίθεση ενόπλου στο τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας στην Πολωνία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές αλλά και την αστυνομία.

«Ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκε στο περιστατικό στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας πέθανε. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε έξι: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ένας άνδρας οδηγώντας σήμερα Σάββατο το μεσημέρι το όχημά του στην τουριστική κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, που ήταν γεμάτη από κόσμο, άρχισε να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητο του αδιακρίτως περαστικούς.

Ο δράστης – ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, συνελήφθη και νοσηλεύεται – είναι Πολωνός, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Onet, που επικαλέστηκε την αστυνομία. Σύμφωνα με αστυνομικούς, ο άνδρας φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα μεταβεί στην Κρακοβία σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. «Αυτό που συνέβη σήμερα στην Κρακοβία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Πολωνία», έγραψε ο Άνταμ Σλάπκα στο Χ. «Ο πρωθυπουργός βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κρακοβία».

Η προειδοποίηση του Σλάπκα για την παρταπληροφόρηση και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο εκπρόσωπος του κ. Τουσκ προειδοποίησε τους πολίτες για τον κίνδυνο από μη αληθείς πληροφορίες που διαρρέονται στο διαδίκτυο, καθώς και για τον κίνδυνο από ψεύτικες εικόνες που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

W sieci i niektórych mediach pojawia się wiele niesprawdzonych informacji dotyczących wydarzeń w Krakowie. Nie powielajmy plotek i spekulacji. Śledźmy oficjalne komunikaty służb. Nie pozwólmy, by dezinformacja potęgowała niepokój, bo o to chodzi tym, którzy za nią stoją. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Takie sytuacje to idealne pole do szerzenia paniki i dezinformacji. Fałszywe zdjęcia, nagrania i filmy wygenerowane przez AI mogą wyglądać bardzo wiarygodnie. Proszę, zachowajcie czujność, weryfikujcie źródła i nie udostępniajcie materiałów, których autentyczności nie jesteście pewni. Nie pomagajmy dezinformacji. — Adam Szłapka (@adamSzlapka) November 7, 2026

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, ενώ τουλάχιστ0ν άλλοι 15, ανάμεσά τους τρεις αστυνομικοί, φαίνεται να έχουν τραυματιστεί, στις περίπου 15.00 τοπική ώρα, κοντά στην κεντρική πλατεία αγοράς της Κρακοβίας στα νότια της Πολωνίας, μετέδωσαν τα τοπικά πολωνικά μέσα, επικαλούμενα τις αρχές.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ότι η αστυνομία ερευνά για τους πυροβολισμούς και ότι ενημερώνεται από το υπουργείο των Εσωτερικών.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Σε ανάρτηση στο X, το αστυνομικό τμήμα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι γύρω στις 15:00 τοπική ώρα ένας άνδρας που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητο στην πλατεία άρχισε «να πυροβολεί τυχαίους ανθρώπους από το αυτοκίνητό του».

~Aktualizacja

W zdarzeniu w Rynku Głównym śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia. https://t.co/WqONzFJOMI — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026

Οι πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν από διερχόμενο όχημα στην κεντρική πλατεία της πόλης, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πολωνίας.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Προτρέπω τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη», δήλωσε ο εκπρόσωπος, όπως ανέφερε ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Polsat News.

Παραϊατρικό προσωπικό έσπευσε κοντά στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας, ενώ ένα διασωστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στην πλατεία.

Ο δράστης φέρεται να έχει συλληφθεί και είναι τραυματισμένος από πυρά.

Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα, ωστόσο στην πλατεία υπήρξε σε εξέλιξη συγκέντρωση.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Βίντεο έχουν καταγράψει τη στιγμή της εξουδετέρωσης του δράστη και της σύλληψής του.

BREAKING: Polish police confirms that 5 people were killed in today’s suspected terror attack in Krakow, Poland. This video shows a police officer shooting the attacker several times. The police officer was also shot and wounded. https://t.co/e8bv7JLBro — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

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Ο βουλευτής Ντάριους Μαζέσκι έγραψε στο X:

Επείγον! Τραγωδία στην Κρακοβία. Πράξη τρομοκρατίας στο έδαφος της χώρας μας. Πρόκληση; Τίνος;