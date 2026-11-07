ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ και τις ανοίκειες επιθέσεις κατά του Χάρη Δούκα

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ σχετικά με το αδιάβλητο της ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων του συνεδρίου, καθώς και τις επιθέσεις στελεχών της πλειοψηφίας κατά του Χάρη Δούκα και της παράταξης «Αυτοδιοίκηση τώρα».

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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME NEWS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει «τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ που αρνήθηκε να διασφαλίσει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων του συνεδρίου της».
  • Το κόμμα καταγγέλλει παράλληλα «τις ανοίκειες επιθέσεις στελεχών της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας κατά του επικεφαλής της παράταξης “Αυτοδιοίκηση τώρα”, Χάρη Δούκα και των στελεχών της».
  • Όπως υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «η αντιδημοκρατική χειραγώγηση πλειοψηφιών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αντιβαίνει προς τον ίδιο τον συνταγματικό σκοπό της αλλά και περιφρονεί την αγωνία των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών αλλά και των ίδιων των δημοτών για ακηδεμόνευτη διοίκηση».

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«Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ που αρνήθηκε να διασφαλίσει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων του συνεδρίου της καθώς και τις ανοίκειες επιθέσεις στελεχών της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας κατά του επικεφαλής της παράταξης “Αυτοδιοίκηση τώρα”, Χάρη Δούκα και των στελεχών της», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Ένταση και καταγγελίες Δούκα για νοθεία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ – Ενίσχυση της τακτικής χρηματοδότησης στα 2,5 δισ. ευρώ και χαμηλά τιμολόγια ενέργειας ζητούν οι Δήμαρχοι

Όπως υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «η αντιδημοκρατική χειραγώγηση πλειοψηφιών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αντιβαίνει προς τον ίδιο τον συνταγματικό σκοπό της αλλά και περιφρονεί την αγωνία των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών αλλά και των ίδιων των δημοτών για ακηδεμόνευτη διοίκηση».

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