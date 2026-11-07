ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ και τις ανοίκειες επιθέσεις κατά του Χάρη Δούκα

«Καταδικάζουμε τις μεθοδεύσεις του Προεδρείου της ΚΕΔΕ που αρνήθηκε να διασφαλίσει το αδιάβλητο της ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων του συνεδρίου της καθώς και τις ανοίκειες επιθέσεις στελεχών της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας κατά του επικεφαλής της παράταξης “Αυτοδιοίκηση τώρα”, Χάρη Δούκα και των στελεχών της», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Όπως υπογραμμίζει η Χαριλάου Τρικούπη, «η αντιδημοκρατική χειραγώγηση πλειοψηφιών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σε αυτή την κρίσιμη καμπή, αντιβαίνει προς τον ίδιο τον συνταγματικό σκοπό της αλλά και περιφρονεί την αγωνία των δημάρχων, των αυτοδιοικητικών αλλά και των ίδιων των δημοτών για ακηδεμόνευτη διοίκηση».