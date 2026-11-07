«Σταμούλη πάμε δυνατά»: Υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τραγουδάει και χορεύει με πράσινα παπούτσια – ΒΙΝΤΕΟ

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Δεν είναι κάτι το καινούργιο οι υποψήφιοι βουλευτές, σχεδόν όλων των κομμάτων, να δημιουργούν “πρωτότυπους” τρόπους για να προσελκύσουν κοινό, το οποίο θα μετατραπεί σε ψήφους στις κάλπες. Στο παρελθόν υπάρχουν τρανταχτά παραδείγματα, κάποια εκ των οποίων μάλιστα ήταν τόσο ευφάνταστα που έμειναν στην ιστορία.

Και μπορεί επίσημα να μην έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά ας μην κρυβόμαστε, η χώρα “βαίνει προς εκλογές”, επομένως οι υποψήφιοι ρίχνονται στη μάχη.

Η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, Κέλλυ Σταμούλη αποκάλυψε πρόσφατα ένα τραγούδι το οποίο θα χρησιμοποιήσει στην εκστρατεία της.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok η Κέλλυ Σταμούλη φαίνεται να είναι σε ένα πάρκο και χρησιμοποιώντας ένα παλιό CD Player, βάζει να παίξει έναν δίσκο που γράφει «Κέλλυ Σταμούλη, ΠΑΣΟΚ».

Το τραγούδι όπως αναφέρει η ίδια δημιουργήθηκε μέσω ΑΙ από τον Στάθη Βάρη.

«Σταμούλη, πάμε δυνατά, Α’ Αθηνών, ΠΑΣΟΚ, μπροστά σταθερά» ακούγεται στην αρχή και συνεχίζει το τραγούδι όσο η ίδια χορεύει στον ρυθμό του:

«Με χαμόγελο, ταλέντο και καρδιά, δώσε την ψήφο σου γράφουμε νέα σελίδα μαζί. Από την πρώτη ψήφο ως την τελευταία, η αλλαγή αρχίζει με επιλογή γενναία. Μαζί με αισιοδοξία και φωνή Σταμούλη για το αύριο πάμε όλοι μαζί».

Αξιοσημείωτη είναι η επιλογή των παπουτσιών της. Πράσινα με λευκές γραμμές, παραπέμπουν σαφώς στο χρώμα του ΠΑΣΟΚ και τον ήλιο του.