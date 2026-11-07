Πιερία: Τακτοποιούσαν αυθαίρετα με ψευδείς δηλώσεις και έχτιζαν σπίτια χωρίς άδεια – Δικογραφία για 60 άτομα

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Στο «στόχαστρο» των αρχών βρίσκονται 60 άτομα για εκτεταμένες πολεοδομικές αυθαιρεσίες και απάτες στον Δήμο Δίου – Ολύμπου, στην Πιερία. Έπειτα από έρευνα του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για για αδικήματα που αφορούν —κατά περίπτωση— απάτη, ψευδή δήλωση και αυθαίρετη δόμηση— με τις παραβάσεις να λαμβάνουν χώρα σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας σε διάφορες περιοχές του ομώνυμου δήμου.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών, 13 άτομα χρησιμοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα, προέβησαν σε συνολικά 26 ψευδείς δηλώσεις – τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, δηλώνοντας ψευδώς ότι τα ακίνητα ήταν προϋφιστάμενα της 28ης Ιουλίου του 2011, ιδιοκτησίας συνολικά 30 ατόμων, τα οποία προέβησαν στην υπογραφή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σχετικά με την ημερομηνία δόμησης του ακινήτου τους.

Επίσης άλλα 4 άτομα, κατάφεραν να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα κτίσματά τους, μέσω ψευδών δηλώσεων σχετικά με την ημερομηνία δόμησής τους.

Στη δικογραφία ιδιοκτήτες ακινήτων και εργολάβοι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 ιδιοκτήτες ακινήτων αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίοι προέβησαν στην αυθαίρετη δόμηση κτισμάτων, στερούμενοι της απαιτούμενης άδειας, καθώς και 3 εργολάβοι – κατασκευαστές, οι οποίοι εμπλέκονται στην αυθαίρετη δόμηση συνολικά 8 εκ των ανωτέρω αυθαίρετων κτισμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.