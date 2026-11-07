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Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα «υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Πάνω από 565.000 ευρώ η λεία από τις απάτες

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Δυτική Αττική, τα οποία παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ διαπράττοντας συστηματικά διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 565.000 ευρώ, ενώ εντοπίστηκε το τηλεφωνικό τους κέντρο και κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, χρυσές λίρες και μετρητά.

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Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 565.000 ευρώ η λεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διακεκριμένες κλοπές και απάτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της σπείρας να ξεπερνά τις 565.000 ευρώ.
  • Επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή σε σημεία όπου μετέβαιναν μέλη της οργάνωσης και τα αφαιρούσαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διακεκριμένες κλοπές και απάτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της σπείρας να ξεπερνά τις 565.000 ευρώ. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 χρυσές λίρες, πλήθος κοσμημάτων, 12 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.100 ευρώ.

H δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης, εντός του οποίου συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου κτιρίου, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τα μέλη της οργάνωσης,τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, είχαν συγκροτηθείέχοντας μεταξύ τους με διακριτούς ρόλους, ως «διευθυντές», τηλεφωνητές- εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες παροχής αντίστοιχων πληροφοριών. Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, εντός ή εξωτερικά των κατοικιών τους. Ακολούθως, έτερα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας.

Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, προχωρούσαν σε συχνή αλλαγή των χώρων εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών που χρησιμοποιούσαν.

Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 565.000 ευρώ η λεία

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που χρησιμοποιούνταν ως τηλεφωνικό κέντρο, καθώς και στην οικία όπου φυλάσσονταν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4.100 ευρώ,
  • 12 κινητά τηλέφωνα,
  • 28 χρυσές λίρες,
  • 60 βραχιόλια,
  • 118 τεμάχια σκουλαρίκια,
  • 63 ρολόγια,
  • 29 δαχτυλίδια,
  • 47 αλυσίδες,
  • 4 σταυροί,
  • κυνηγητική καραμπίνα και
  • 9 αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

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