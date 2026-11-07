Ιστορικός θρίαμβος για το ελληνικό Τραμπολίνο: Χρυσό μετάλλιο για την Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ιστορική διάκριση σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στο Ναντζίνγκ της Κίνας, όπου η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Ατομικού Ακροβατικού Διαδρόμου και αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Παράλληλα, η Μαρία Αριστείδου κατέλαβε την 6η θέση στον κόσμο, ολοκληρώνοντας μια ιστορική διπλή ελληνική πρόκριση και παρουσία στην κορυφαία εξάδα της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Τραμπολίνο - Χρυσό μετάλλιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιστορία γράφτηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στο Ναντζίνγκ της Κίνας, καθώς για πρώτη φορά δύο Ελληνίδες αθλήτριες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Ατομικού Ακροβατικού Διαδρόμου.
  • Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.
  • Η Μαρία Αριστείδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση καταλαμβάνοντας την 6η θέση στον κόσμο, επισφραγίζοντας μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό Τραμπολίνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρίαμβος για το ελληνικό Τραμπολίνο και την ελληνική γυμναστική. Ιστορία γράφτηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο που πραγματοποιείται στο Ναντζίνγκ της Κίνας, καθώς για πρώτη φορά δύο Ελληνίδες αθλήτριες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Ατομικού Ακροβατικού Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αγωνιστική εξέλιξη του ελληνικού αθλήματος.

Και η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή!

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, ενώ η Μαρία Αριστείδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στον κόσμο.

Δύο Ελληνίδες στον παγκόσμιο τελικό, ένα χρυσό μετάλλιο και μια ακόμη σπουδαία παρουσία στην κορυφαία εξάδα του κόσμου. Μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό Τραμπολίνο και ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα μας.

 

 

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