Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 172 drones και 36 πυραύλους, επίθεση στις εγκαταστάσεις της Naftogaz

Στο στόχαστρο νέας σφοδρής ρωσικής επίθεσης βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η γύρω περιοχή. Οι επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε στρατηγικής σημασίας γέφυρα του ποταμού Δνείπερου, όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, καθώς η ρωσική αεροπορία εξαπέλυσε αλλεπάλληλα κύματα βαλλιστικών πυραύλων, ορισμένοι εκ των οποίων έπληξαν τη Βόρεια γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Ο ίδιος περιέγραψε ως «εξαιρετικά δύσκολη» την κατάσταση για την ηλεκτροδότηση, την παροχή θέρμανσης και την υδροδότηση στο Κίεβο, όπου το θερμόμετρο κατέγραψε πολικές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο επιβεβαίωσε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου. Κατά τη νυχτερινή επιδρομή, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν -ανάμεσά τους και ένα παιδί- ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Russia is preparing for trilateral talks by launching ballistic missiles at Ukraine’s critical infrastructure. Repair and rescue operations are underway in the affected regions wherever the security situation allows. In total, the Russians used 172 drones and 36 ballistic missiles, with all the missiles aimed at Kyiv and the surrounding region. Energy infrastructure was once again the main target. The capital is facing serious difficulties with its electricity, water, and heat supplies. Residential buildings and the Northern Bridge were damaged. A kindergarten was partially destroyed. In the Kyiv region, a substation connecting the Rivne and Khmelnytskyi Nuclear Power Plants to Kyiv and Ukraine’s central regions was hit. Substations were also damaged in the Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Kharkiv, and Dnipro regions. In addition to Kyiv, twelve other regions came under attack. Nine people were injured, including one child. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Διπλή ανάσα για τους οφειλέτες: Ποιοι ωφελούνται από το επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό και τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη I thank all our people who defend the country against this terror every day, work to restore what has been damaged, and do everything they can to get Ukraine through the winter. But when Russia is trying to plunge Kyiv – a city of millions – and the entire country into a blackout, Ukraine must not be left alone. We are counting on increased bilateral support from the United States. We are counting on the U.S. Congress to give more attention to Ukraine, because Russia keeps increasing the number of its attacks. It is important that support for Ukraine remains among the priorities of U.S. policy. We are counting on both parties to stand united on matters of security, support for Ukraine, condemnation of Russian aggression, and increased sanctions pressure on Putin. America’s resolve and consistency in supporting Ukraine are crucial in bringing peace closer. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα σε στόχους του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, όπως τους χαρακτήρισε, καθώς επίσης και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και γύρω από την πόλη.

Ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες, η Μόσχα κλιμακώνει τις αεροπορικές επιδρομές της κατά της Ουκρανίας. Σχεδόν πέντε χρόνια από την έναρξη της εισβολής, ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν ενεργειακές υποδομές σε μεγάλα αστικά κέντρα.

До тристоронніх перемовин Росія готується, запускаючи балістику по українській критичній інфраструктурі. Де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні та рятувальні роботи у постраждалих регіонах. Комбінована була атака, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет, і всі ракети – по Києву та області. Головна мішень удару – знову енергетика. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок. На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині. Крім Києва, ще дванадцять регіонів були під ударами. Дев’ять людей постраждало, серед них одна дитина. Дякую всім нашим людям, які щодня захищають країну від цього терору, відновлюють і роблять все, щоб Україна пройшла зиму. Але коли Росія намагається штовхнути Київ – багатомільйонне місто – і всю країну у блекаут, не можна лишати Україну наодинці. Ми розраховуємо на збільшення двосторонньої підтримки з боку Америки. Ми розраховуємо на збільшення уваги до України з боку Конгресу США. Тому що Росія постійно збільшує кількість своїх ударів. Важливо, щоб підтримка України залишалася серед пріоритетів американської політики. Розраховуємо на єдність обох партій у питаннях безпеки, підтримки України, засудження російської агресії та посилення санкційного тиску на Путіна. Рішучість та послідовність Америки у підтримці України мають велике значення для наближення миру. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, το ρωσικό μπαράζ έχει βάλει στο στόχαστρο κομβικές γέφυρες του Κιέβου, παραλύοντας τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Παράλληλα, τα σημερινά χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο ενεργειακό δίκτυο και στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στην κεντρική Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσαν τόσο οι τοπικές αρχές όσο και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκατάσταση της Naftogaz

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τρεις φορές στη διάρκεια της νύχτας, σε μία εγκατάσταση στην κεντρική Ουκρανία που ανήκει στην ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η ίδια ανακοίνωσε ότι εξοπλισμός υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών.

Ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν θύματα προκάλεσαν επιθέσεις με ουκρανικά drones και πυραύλους σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις των αρχών της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν εμπορικές αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη Οριόλ της κεντρικής Ρωσίας, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλικόφ μέσω του πρακτορείου Interfax, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Ο Κλικόφ δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

Στην περιφέρεια του Σαράτοφ, επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες αλλά όχι θύματα, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στην πρωινή του ανακοίνωση ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 411 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας σε περισσότερες από δέκα ρωσικές περιφέρειες.

Συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται λίγα μόλις 24ωρα πριν από τον επικείμενο γύρο τριμερών επαφών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών -μια ειρηνευτική πρωτοβουλία που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει ουσιαστικούς καρπούς.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Interfax ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική αντιπροσωπεία θα έχει ισχυρή πολιτική και στρατιωτική εκπροσώπηση: επικεφαλής θα είναι ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, πλαισιωμένος από τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, τον αρχηγό των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών (GRU) Ιγκόρ Κοστιουκόφ, τον ανώτατο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι, καθώς και ανώτερους διπλωμάτες.

Η τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου.

Επίσημη επίσκεψη Ζελένσκι στη Βρετανία

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Βρετανία θα φιλοξενήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μία επίσημη επίσκεψη την επόμενη χρονιά. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμα οριστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα που προσθέτει ότι σύμφωνα με την άποψη αξιωματούχων, η επίσκεψη αυτή, είναι απίθανο να συμπέσει με την παρουσία του Ζελένσκι στην διάσκεψη της ομάδας κρατών G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ τον Νοέμβριο του 2027.

Πηγή πληροφοριών: reuters