Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 172 drones και 36 πυραύλους, επίθεση στις εγκαταστάσεις της Naftogaz

Στο στόχαστρο νέας σφοδρής ρωσικής επίθεσης με 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκαν το Κίεβο και η γύρω περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, στη Βόρεια γέφυρα του Δνείπερου και σε εγκατάσταση της Naftogaz. Οι επιδρομές άφησαν πίσω τους έναν νεκρό, οκτώ τραυματίες και σοβαρά προβλήματα σε ηλεκτροδότηση, θέρμανση και υδροδότηση υπό πολικές θερμοκρασίες. Παράλληλα, καταγράφηκαν ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές περιφέρειες, ενώ επίκειται τριμερής γύρος επαφών στο Αμπού Ντάμπι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο νέας σφοδρής ρωσικής επίθεσης με 172 drones και 36 πυραύλους βρέθηκαν το Κίεβο και η γύρω περιοχή, προκαλώντας έναν θάνατο, οκτώ τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
  • Ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν επίσης τρεις φορές σε εγκατάσταση της ουκρανικής εταιρείας Naftogaz στην κεντρική Ουκρανία, ενώ ουκρανικά drones προκάλεσαν υλικές ζημιές σε ρωσικές περιφέρειες.
  • Οι επιδρομές αυτές εκδηλώνονται λίγα 24ωρα πριν από τον επικείμενο γύρο τριμερών επαφών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στις 10-11 Νοεμβρίου.

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Στο στόχαστρο νέας σφοδρής ρωσικής επίθεσης βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας η πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η γύρω περιοχή. Οι επιδρομές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε στρατηγικής σημασίας γέφυρα του ποταμού Δνείπερου, όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, καθώς η ρωσική αεροπορία εξαπέλυσε αλλεπάλληλα κύματα βαλλιστικών πυραύλων, ορισμένοι εκ των οποίων έπληξαν τη Βόρεια γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Ο ίδιος περιέγραψε ως «εξαιρετικά δύσκολη» την κατάσταση για την ηλεκτροδότηση, την παροχή θέρμανσης και την υδροδότηση στο Κίεβο, όπου το θερμόμετρο κατέγραψε πολικές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο επιβεβαίωσε πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της περιφέρειας του Κιέβου. Κατά τη νυχτερινή επιδρομή, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν -ανάμεσά τους και ένα παιδί- ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα σε στόχους του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, όπως τους χαρακτήρισε, καθώς επίσης και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και γύρω από την πόλη.

Ενώ οι χερσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες, η Μόσχα κλιμακώνει τις αεροπορικές επιδρομές της κατά της Ουκρανίας. Σχεδόν πέντε χρόνια από την έναρξη της εισβολής, ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν ενεργειακές υποδομές σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, το ρωσικό μπαράζ έχει βάλει στο στόχαστρο κομβικές γέφυρες του Κιέβου, παραλύοντας τις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Παράλληλα, τα σημερινά χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο ενεργειακό δίκτυο και στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στην κεντρική Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσαν τόσο οι τοπικές αρχές όσο και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκατάσταση της Naftogaz

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τρεις φορές στη διάρκεια της νύχτας, σε μία εγκατάσταση στην κεντρική Ουκρανία που ανήκει στην ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η ίδια ανακοίνωσε ότι εξοπλισμός υπέστη ζημιές από τις επιθέσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των ζημιών.

Ζημιές από ουκρανικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν θύματα προκάλεσαν επιθέσεις με ουκρανικά drones και πυραύλους σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις των αρχών της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν εμπορικές αποθήκες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην πόλη Οριόλ της κεντρικής Ρωσίας, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλικόφ μέσω του πρακτορείου Interfax, επισημαίνοντας ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Ο Κλικόφ δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

Στην περιφέρεια του Σαράτοφ, επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες αλλά όχι θύματα, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσάργκιν. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε στην πρωινή του ανακοίνωση ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 411 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας σε περισσότερες από δέκα ρωσικές περιφέρειες.

Συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται λίγα μόλις 24ωρα πριν από τον επικείμενο γύρο τριμερών επαφών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών -μια ειρηνευτική πρωτοβουλία που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφέρει ουσιαστικούς καρπούς.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Interfax ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η ρωσική αντιπροσωπεία θα έχει ισχυρή πολιτική και στρατιωτική εκπροσώπηση: επικεφαλής θα είναι ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, πλαισιωμένος από τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, τον αρχηγό των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών (GRU) Ιγκόρ Κοστιουκόφ, τον ανώτατο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι, καθώς και ανώτερους διπλωμάτες.

Η τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου.

Επίσημη επίσκεψη Ζελένσκι στη Βρετανία

Τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Βρετανία θα φιλοξενήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μία επίσημη επίσκεψη την επόμενη χρονιά.  Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμα οριστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα που προσθέτει ότι σύμφωνα με την άποψη αξιωματούχων, η επίσκεψη αυτή, είναι απίθανο να συμπέσει με την παρουσία του Ζελένσκι στην διάσκεψη της ομάδας κρατών G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μάντσεστερ τον Νοέμβριο του 2027.

Πηγή πληροφοριών: reuters

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