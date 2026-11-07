Ιράν: Τάνκερ έπεσε σε νάρκη και φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ

Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου έπιασε φωτιά, μετά την πρόσκρουσή του σε ναυτική νάρκη στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με σημερινές αναφορές ιρανικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων του Πολεμικού Ναυτικού, το σκάφος κινήθηκε εντός θαλάσσιας περιοχής που είχε χαρακτηριστεί ως μη ασφαλής, αγνοώντας επιδεικτικά τις ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που ισχύουν.

«Σήμερα το πρωί, ένα πετρελαιοφόρο που παραβίαζε τους κανόνες στην περιοχή ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διέσχιζε απαγορευμένη και μη ασφαλή ζώνη χωρίς να λάβει υπόψη τις επίμονες προειδοποιήσεις και είχε επίσης απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησής του, πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, ούτε αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.