Ιράν: Τάνκερ έπεσε σε νάρκη και φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε ύστερα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν. Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι το σκάφος κινήθηκε σε μη ασφαλή ζώνη έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και αγνοώντας προειδοποιήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, ούτε εάν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ορμούζ τάνκερ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου έπιασε φωτιά, μετά την πρόσκρουσή του σε ναυτική νάρκη στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.
  • Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό, το σκάφος κινήθηκε εντός θαλάσσιας περιοχής που είχε χαρακτηριστεί ως μη ασφαλής, αγνοώντας επιδεικτικά τις ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που ισχύουν.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, ούτε αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ μεταφοράς πετρελαίου έπιασε φωτιά, μετά την πρόσκρουσή του σε ναυτική νάρκη στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με σημερινές αναφορές ιρανικών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου και δημοσίων σχέσεων του Πολεμικού Ναυτικού, το σκάφος κινήθηκε εντός θαλάσσιας περιοχής που είχε χαρακτηριστεί ως μη ασφαλής, αγνοώντας επιδεικτικά τις ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που ισχύουν.

«Σήμερα το πρωί, ένα πετρελαιοφόρο που παραβίαζε τους κανόνες στην περιοχή ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διέσχιζε απαγορευμένη και μη ασφαλή ζώνη χωρίς να λάβει υπόψη τις επίμονες προειδοποιήσεις και είχε επίσης απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησής του, πήρε φωτιά και ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά το όνομα και η σημαία του πλοίου, ούτε αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ