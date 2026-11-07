Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη αντίδρασή της μετά τη σύλληψη του πατέρα της για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων – «Δικαιοσύνη για τα θύματα»

Στη σύλληψη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ και πεθερού του πρίγκιπα Χάρι, προχώρησαν χθες, οι αρχές στη Φλόριντα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο 82χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο Μαρκλ διατηρούσε αποθηκευμένες φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου —στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με ανήλικα κορίτσια πριν την εφηβεία— σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε για σχεδόν 20 χρόνια.

Ο Μαρκλ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο το απόγευμα της Παρασκευής στην Τάμπα της Φλόριντα, φτάνοντας καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο έσπρωχνε ομοσπονδιακός αστυνομικός (U.S. Marshal). Η ειρηνοδίκης Λίντσεϊ Σ. Γκρίφιν του ανέγνωσε τις κατηγορίες και διέταξε να του παραδοθεί αντίγραφο του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με το Spectrum News. Όπως μεταδίδει το Telemundo Tampa, αφέθηκε ελεύθερος μετά την ακρόαση για την εγγύηση και θα τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Μαρκλ διέμενε σε οίκο ευγηρίας στο Λέικλαντ, αφού υποχρεώθηκε να επιστρέψει στις ΗΠΑ από τις Φιλιππίνες όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι. Βάσει των δικαστικών εγγράφων, το FBI κατέσχεσε περίπου 78 αντικείμενα από δύο αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε ο Μαρκλ, τα οποία περιέχουν «πιθανολογούμενο υλικό παιδικής πορνογραφίας». «Αυτές οι κατηγορίες είναι εξαιρετικά σοβαρές και θα διώξουμε τον κ. Μαρκλ με όλη την αυστηρότητα της ομοσπονδιακής νομοθεσίας», δήλωσε ο πρώτος βοηθός Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας, Μπιλ Εσάιλι. «Σε συνεργασία με τους εταίρους μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι πράκτορές μας κινήθηκαν ταχύτατα, εντόπισαν το υλικό σεξουαλικού περιεχομένου και συνέλαβαν τον κ. Μαρκλ στη Φλόριντα», ανέφερε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Η σύλληψή του έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου οι αρχές των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν ότι ερευνούσαν καταγγελίες πως κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο σπίτι του όσο ζούσε εκεί. Οι αρχές της χώρας δήλωσαν στη συνέχεια ότι ανέκτησαν χιλιάδες φωτογραφίες με «ανήλικα αγόρια και κορίτσια». Ο Μαρκλ, συνταξιούχος διευθυντής φωτογραφίας και φωτισμού στην τηλεόραση, είχε αρνηθεί τις κατηγορίες τον περασμένο μήνα, κάνοντας λόγο για «άρρωστα ψέματα».

Η αντίδραση της Μέγκαν

Η Μέγκαν ανέφερε σε δήλωσή της τον περασμένο μήνα ότι ήταν «βαθιά συντετριμμένη» από τις κατηγορίες εναντίον του πατέρα της. Αποκάλυψε, επίσης, ότι το 2018 είχε αποσταλεί στην αστυνομία του Λονδίνου επιστολή που περιείχε, όπως ανέφερε, «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του πατέρα της. Όπως είπε, τότε είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι καταγγελίες διερευνώνταν. Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της να απομακρυνθεί από τον πατέρα της και να μην του επιτρέψει να έχει επαφή με τα παιδιά της είχε ως μοναδικό σκοπό την προστασία τους.

«Το εύρος αυτών που έχουν πλέον αποκαλυφθεί είναι πιο αποτροπιαστικό από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί», είχε δηλώσει η Μέγκαν, η οποία ανέφερε ότι επέλεξε να κρατήσει τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Άρτσι, 7 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 5 ετών, μακριά από τον πατέρα της «για έναν λόγο: για να τα προστατεύσει».

Η Δούκισσα του Σάσεξ απηύθυνε το βράδυ της Παρασκευής έκκληση για δικαιοσύνη, ζητώντας να διεξαχθεί «πλήρης έρευνα» για τον 82χρονο πατέρα της. Η Μέγκαν και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, 42 ετών, ενημερώθηκαν για τα ευρήματα, καθώς ο πατέρας της μεταφερόταν στο δικαστήριο. Ένας στενός φίλος της Δούκισσας δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής στην εφημερίδα «The Sun»: «Ελπίζει ειλικρινά ότι μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα θα συμβάλει τώρα στην απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα».

Τα ευρήματα

Στη δικογραφία, το FBI ανέφερε ότι ο Μαρκλ είχε νοικιάσει δύο αποθηκευτικούς χώρους στην Καλιφόρνια από το καλοκαίρι του 2008. Ο ένας χώρος περιείχε αλληλογραφία με το όνομα «Thomas Markle» καθώς και διεθνή άδεια οδήγησης που έφερε το όνομά του, την ημερομηνία γέννησής του και μια φωτογραφία που φαινόταν να είναι ο ίδιος. Το FBI κατέσχεσε 27 αντικείμενα από τον έναν χώρο και 51 από τον άλλο. Ορισμένα από τα αρνητικά φιλμ, τα βιβλία και τις διαφάνειες (σλάιντς) που κατασχέθηκαν από αυτά βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση.

Τουλάχιστον 18 εικόνες που δημιουργήθηκαν από τη μετατροπή των αρνητικών «φαίνεται να συνιστούν παιδική πορνογραφία», σύμφωνα με τη δικογραφία. Τουλάχιστον δύο εικόνες περιελάμβαναν έναν ενήλικο άνδρα και ένα γυμνό ανήλικο κορίτσι, αναφέρει το κατηγορητήριο. Ένας μάρτυρας αναγνώρισε τον άνδρα στις εικόνες ως τον Μαρκλ, σύμφωνα με το FBI.

Οι έρευνες στις Φιλιππίνες και το υλικό που παρέδωσε ο γιος του

Το FBI διαπίστωσε ότι μέρος του κατασχεθέντος φιλμ είχε κατασκευαστεί στη Νέα Υόρκη, επομένως διακινήθηκε προς την Καλιφόρνια μέσω του διακρατικού εμπορίου. Με βάση το φόντο σε μία φωτογραφία, το FBI διαπίστωσε ότι οι εικόνες είχαν ληφθεί σε ξενοδοχείο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, είχε εντοπίσει εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες εικόνες σε κουτιά στο πρώην σπίτι του πατέρα του στην πόλη Σεμπού, όταν καθάριζε το ακίνητο. Στη συνέχεια, φέρεται να παρέδωσε προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του στις αστυνομικές Αρχές των Φιλιππίνων και να επικοινώνησε με το FBI. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun» ότι δεν πρόκειται να επικοινωνήσει ξανά με τον πατέρα του, εκτός εάν κληθεί να καταθέσει εναντίον του.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ δήλωσε ότι νιώθει «δικαιωμένος», αφού το FBI του αναγνώρισε τη συμβολή του στη σύλληψη του πατέρα του. «Είναι μια τεράστια ανακούφιση, νιώθω δικαιωμένος επειδή βρισκόμουν υπό μεγάλη πίεση τις τελευταίες εβδομάδες. Ηταν σοκαριστικό για μένα να ανακαλύψω ποιος πραγματικά είναι ο πατέρας μου και ήταν μια μεγάλη δοκιμασία το να βγω μπροστά. Έχω ξοδέψει αμέτρητες ώρες δίνοντας καταθέσεις στην αστυνομία των Φιλιππίνων και παρέχοντας λεπτομερείς ένορκες βεβαιώσεις, διαδικασία που πήρε μέρες. Ήταν απίστευτα ψυχοφθόρο, αλλά είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Είμαι απλά ανακουφισμένος που ο πατέρας μου οδηγείται στη δικαιοσύνη.» ανέφερε.

Οι τρεις φωτογραφίες που «καίνε» τον Τόμας Μαρκλ

Οι πράκτορες χρησιμοποίησαν έναν ειδικό σαρωτή της Nikon για να μετατρέψουν τα αρνητικά σε έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες – και απομόνωσαν τρεις επιβαρυντικές εικόνες. Σε κατάθεση πράκτορα του FBI, που δόθηκε στη δημοσιότητα θες, αναφέρεται ότι το πρώτο αρνητικό εμφάνιζε «μια εικόνα ενός ενήλικα άνδρα που φοράει λευκό κουμπωτό πουκάμισο και μπλε τζιν, καθισμένου σε μια λευκή επιφάνεια. Ένα γυμνό κορίτσι σε προεφηβική ηλικία κάθεται στα στην ποδιά του ενήλικα άνδρα, με την πλάτη της στραμμένη στο αριστερό μέρος του στήθους του».

Ο πράκτορας περιγράφει τη στάση του άνδρα καθώς την αγγίζει, προβαίνοντας σε μια αποκρουστική σεξουαλική πράξη. Στη συνέχεια προσθέτουν: «Με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία μου, το κορίτσι που απεικονίζεται στην πρώτη εικόνα είναι πριν από την εφηβεία. Η γύμνια του παιδιού, η στάση του σώματός του και οι ενέργειες του ενήλικα άνδρα φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν σεξουαλική αντίδραση στον θεατή».

Η δεύτερη εικόνα δείχνει τον άνδρα σε διαφορετική στάση με το ανήλικο κορίτσι. Ο πράκτορας σημείωσε: «Ο ενήλικας άνδρας έχει το δεξί του χέρι τυλιγμένο γύρω από τους γοφούς του κοριτσιού και φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω το γυμνό της σώμα. Η στάση του παιδιού υποδηλώνει σεξουαλική συστολή και φαίνεται σχεδιασμένη να προκαλέσει σεξουαλική ανταπόκριση στον θεατή».

Η τρίτη εικόνα δείχνει ένα γυμνό κορίτσι πριν από την εφηβεία να κάθεται σε ένα κρεβάτι, με ένα δεύτερο μερικώς ντυμένο κορίτσι «ακαθόριστης ηλικίας» πίσω του. Η ανακοίνωσ του FBI ανέφερε ότι οι πράκτορες πήραν συνεντεύξεις από μάρτυρες για να ταυτοποιήσουν τον άνδρα στις φωτογραφίες. Πηγή που λέγεται ότι γνώριζε τον πατέρα της Μέγκαν από τη δεκαετία του 1970 είναι ανάμεσα σε εκείνους που θεωρείται ότι τον αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα.

Σχετικά με επιπλέον εικόνες που βρέθηκαν στον πρώτο χώρο, η δήλωση του FBI αναφέρει: «Πιστεύω ότι απεικονίζουν τον ίδιο (Μαρκλ Σένιορ), μαζί με παιδιά σε διάφορα στάδια γύμνιας». Οι πράκτορες φέρεται επίσης να εντόπισαν το δωμάτιο όπου λήφθηκαν οι φωτογραφίες στις Φιλιππίνες. Εστίασαν σε ένα λογότυπο στην τρίτη εικόνα που έφερε το όνομα «Anahaw Lodge» – ένα μοτέλ δημοφιλές τις δεκαετίες του ’70 και ’80.