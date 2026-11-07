Ιράν: «Δεν θα επιτρέψουμε την ανοικοδόμηση των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή»

Την πρόθεσή του να εμποδίσει κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή διαμηνύει ο στρατός του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν υποστεί εκτεταμένες απώλειες και σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές τους υποδομές.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού, ταξίαρχο Μοχάμεντ Ακραμίνια, περισσότερες από 228 τοποθεσίες και εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι καμία αμερικανική βάση στην περιοχή δεν είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξει επιχειρησιακές αποστολές. Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάζονται πλέον να μεταφέρουν καύσιμα για τα πλοία τους, καθώς και προμήθειες για το προσωπικό τους, από χώρες εκτός της περιοχής.
«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ την ανοικοδόμηση των εχθρικών βάσεων στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ακραμίνια, υπογραμμίζοντας τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στην παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.
Iranian Army spokesperson Mohammad Akraminia said Iran would never allow what he called enemy military bases in the region to be rebuilt, the IRGC-affiliated Fars News Agency reported Friday.
“We will never allow enemy bases in the region to be rebuilt,” Akraminia said.
“More than 228 locations at US bases and deployment facilities in the region have been severely damaged or completely destroyed,” he added.
He said no US bases remained in the region “to carry out operational missions,” adding that American forces were forced to obtain fuel for their vessels and food rations for their troops from outside the region.
— Iran International English (@IranIntl_En) November 7, 2026