Βραζιλία: Τέσσερις τραυματίες από την κατάρρευση κτιρίου εμπορικής χρήσης στο Σάο Πάουλο

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Τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων προκάλεσε η κατάρρευση της οροφής και τμήματος τετραώροφου κτιρίου εμπορικής χρήσης, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή στο κέντρο του Σάο Πάουλο, στη Βραζιλία.

Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος τόνισε πως μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 35 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η μερική κατάρρευσή του, προσθέτοντας ότι διασώθηκαν όλοι.

Οι τέσσερις άνθρωποι που υπέστησαν τραυματισμούς έχουν πλέον διακομιστεί σε νοσοκομεία και βρίσκονται όλοι σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Νωρίτερα, βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Περίπου 20 άνθρωποι παγιδεύτηκαν αρχικά σε αίθουσα που δεν κατέρρευσε, κατά την πολιτειακή κυβέρνηση στη Σάο Πάουλο, που επικαλέστηκε τις πρώτες πληροφορίες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Το κτίριο βρίσκεται στη συνοικία Μπρας, εμπορικό κόμβο της μητρόπολης, όπου βρίσκονται διάφορα πολυκαταστήματα.

Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ εικονίζουν μεγάλο μέρος του εμπορικού κτιρίου να έχει καταρρεύσει. Η πρόσοψη δεν καταστράφηκε τελείως, αλλά μεγάλο μέρος της κτιριακής δομής υποχώρησε.

Um prédio de quatro andares desabou na região do Brás, no centro de São Paulo, deixando pelo menos 25 pessoas feridas, segundo as primeiras informações. Bombeiros isolaram a área e trabalham no resgate de possíveis vítimas. Durante a operação, a população foi orientada a fazer silêncio para facilitar a identificação de pessoas sob os escombros. As equipes também realizam a triagem das vítimas resgatadas, classificando os casos por gravidade: lona verde para ferimentos leves, amarela para casos de gravidade moderada e vermelha para vítimas em estado grave. Uma cliente relatou ter ouvido um forte estrondo e afirmou que o marido estava dentro de uma loja no prédio. Populares que estavam no local relatam que o último andar estaria com excesso de peso. A informação ainda não foi confirmada e as causas do desabamento serão investigadas. 👉 Veja a matéria completa do #CidadeAlerta em https://t.co/SxDOi7fyHp — Cidade Alerta (@cidadealerta) November 6, 2026