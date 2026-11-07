Βραζιλία: Τέσσερις τραυματίες από την κατάρρευση κτιρίου εμπορικής χρήσης στο Σάο Πάουλο

Η κατάρρευση της οροφής και τμήματος τετραώροφου κτιρίου εμπορικής χρήσης στο κέντρο του Σάο Πάουλο προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Στο σημείο βρίσκονταν 35 άτομα, εκ των οποίων περίπου 20 είχαν αρχικά εγκλωβιστεί σε μη καταρρεύσαντα χώρο, αλλά διασώθηκαν άπαντες από το πυροσβεστικό σώμα. Το συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Μπρας, όπου μεγάλο μέρος της δομής του κτιρίου υποχώρησε χωρίς να καταστραφεί ολοσχερώς η πρόσοψη.

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Βραζιλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων προκάλεσε η κατάρρευση της οροφής και τμήματος τετραώροφου κτιρίου εμπορικής χρήσης στο κέντρο του Σάο Πάουλο.
  • Μέσα στο κτίριο βρίσκονταν συνολικά 35 άνθρωποι και διασώθηκαν όλοι, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.
  • Μεγάλο μέρος της κτιριακής δομής υποχώρησε στην εμπορική συνοικία Μπρας, με περίπου 20 άτομα να παγιδεύονται προσωρινά σε αίθουσα που δεν κατέρρευσε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων προκάλεσε η κατάρρευση της οροφής και τμήματος τετραώροφου κτιρίου εμπορικής χρήσης, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή στο κέντρο του Σάο Πάουλο, στη Βραζιλία.

Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος τόνισε πως μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 35 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η μερική κατάρρευσή του, προσθέτοντας ότι διασώθηκαν όλοι.

Οι τέσσερις άνθρωποι που υπέστησαν τραυματισμούς έχουν πλέον διακομιστεί σε νοσοκομεία και βρίσκονται όλοι σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Νωρίτερα, βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Περίπου 20 άνθρωποι παγιδεύτηκαν αρχικά σε αίθουσα που δεν κατέρρευσε, κατά την πολιτειακή κυβέρνηση στη Σάο Πάουλο, που επικαλέστηκε τις πρώτες πληροφορίες των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Το κτίριο βρίσκεται στη συνοικία Μπρας, εμπορικό κόμβο της μητρόπολης, όπου βρίσκονται διάφορα πολυκαταστήματα.

Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ εικονίζουν μεγάλο μέρος του εμπορικού κτιρίου να έχει καταρρεύσει. Η πρόσοψη δεν καταστράφηκε τελείως, αλλά μεγάλο μέρος της κτιριακής δομής υποχώρησε.

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