Κατάρ: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κρίση άλυτη» – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Σε εξέλιξη παραμένουν οι διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ για την αποτροπή μιας ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με την Ντόχα να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Την ανάγκη να υπάρξει άμεσα μια βιώσιμη λύση, χωρίς να αναμένεται μια ιδανική συμφωνία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σε δημόσια συνέντευξή του την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι προειδοποίησε ότι η κρίση δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς διευθέτηση, επισημαίνοντας ότι η διπλωματική κινητικότητα εξακολουθεί να έχει ως βασικό στόχο την αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Όπως ανέφερε, κατά τις τελευταίες εβδομάδες η καταριανή πλευρά βρίσκεται σε συνεννόηση με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδεικνύουν πραγματική διάθεση να περιορίσουν την ένταση και να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

Οι επαφές με την Ουάσινγκτον και ο ρόλος της Τεχεράνης

Ο επικεφαλής της καταριανής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι οι διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες συνεχίζονται, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο η κρίση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Μάλιστα, αναγνώρισε ότι στην αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης συνέβαλαν και «ορισμένες συνετές φωνές στην Τεχεράνη», υπογραμμίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων και της αυτοσυγκράτησης από την ιρανική πλευρά.

Αναφερόμενος στη στάση της Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης βρίσκονταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Πρόσθεσε, δε, ότι οι πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές ενδέχεται να επηρεάσουν τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν, όπως εκτίμησε, την πρόθεση της κυβέρνησης να αναζητήσει διέξοδο από την κρίση.

«Ακόμη και μετά τις εκλογές, η πρόθεση παραμένει η ίδια. Υπάρχει διάθεση να γίνουν βήματα προς την εξεύρεση λύσης και εργαζόμαστε πάνω σε αυτή τη βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Qatar’s prime minister urged the United States and Iran to accept a good agreement rather than pursue a “perfect” one, saying the two countries had failed to reach a comprehensive deal. Washington and Tehran should accept a good agreement instead of seeking an ideal outcome, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani said on Friday.

https://t.co/vP52dOPaZ6 — Iran International English (@IranIntl_En) November 6, 2026

«Δεν θα υπάρξει ποτέ μια τέλεια ειρηνευτική συμφωνία»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ στην ανάγκη να επιδιωχθεί ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός, αντί να παραμένουν οι διπλωματικές προσπάθειες εγκλωβισμένες στην αναζήτηση μιας ιδανικής συμφωνίας.

«Δεν θα έχουμε ποτέ μια τέλεια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε τη στιγμή μιας τέλειας συμφωνίας και να αποφεύγουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία», τόνισε, περιγράφοντας τη λογική που, κατά τον ίδιο, πρέπει να διέπει τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ο ρυθμός των διπλωματικών επαφών έχει περιοριστεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν στρέψει προσωρινά την προσοχή τους και σε άλλα ζητήματα.

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η καταριανή διαμεσολάβηση δεν έχει διακοπεί και θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στην ένταση των επαφών.

«Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται. Ίσως αυτή τη στιγμή να ασχολούνται με άλλα ζητήματα και η δραστηριότητα να μην είναι τόσο έντονη όσο πριν από λίγες ημέρες. Η εμπλοκή μας, όμως, δεν σταμάτησε και δεν πρόκειται να σταματήσει», υπογράμμισε.

Πηγή: Al Jazeera