Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Στη Sunel Arena ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Αποθεώθηκε από τους φιλάθλους – ΦΩΤΟ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στη Sunel Arena για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πριν από τον αγώνα συνομίλησε με τους προέδρους των Πειραιωτών, ενώ στο γήπεδο έδωσαν το «παρών» και οι Μίλαν Τόμιτς και Μίλος Τεόντοσιτς.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime - Vlassopoulou Ismini
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Sunel Arena βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».
  • Ο Σέρβος τενίστας, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, είχε την ευκαιρία πριν από το τζάμπολ να συνομιλήσει με τους προέδρους του Ολυμπιακού.
  • Στο γήπεδο βρέθηκαν επίσης οι Μίλαν Τόμιτς και Μίλος Τεόντοσιτς, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους των Πειραιωτών για τη θητεία τους στον σύλλογο.

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Στη Sunel Arena βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague. Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος κατοικεί πλέον στην Ελλάδα, γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

Ο Τζόκοβιτς έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, ενώ είχε δώσει το «παρών» και στην περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων. Αυτή τη φορά, λόγω της αλλαγής έδρας των Πειραιωτών, βρέθηκε στη Sunel Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σέρβος τενίστας, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, συνηθίζει να παρακολουθεί αγώνες μπάσκετ όταν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πριν από το τζάμπολ, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους προέδρους του Ολυμπιακού.

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης οι Μίλαν Τόμιτς και Μίλος Τεόντοσιτς, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους των Πειραιωτών για τη θητεία τους στον σύλλογο.

Δείτε φωτογραφίες

Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιώργος Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
Ολυμπιακός, Νόβακ Τζόκοβιτς, Γιώργος Αγγελόπουλος, SUNEL Arena
πηγή: Intime – Vlassopoulou Ismini
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