Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Στη Sunel Arena ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Αποθεώθηκε από τους φιλάθλους – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη Sunel Arena βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague. Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος κατοικεί πλέον στην Ελλάδα, γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

Ο Τζόκοβιτς έχει παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, ενώ είχε δώσει το «παρών» και στην περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων. Αυτή τη φορά, λόγω της αλλαγής έδρας των Πειραιωτών, βρέθηκε στη Sunel Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα.

Ο Σέρβος τενίστας, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, συνηθίζει να παρακολουθεί αγώνες μπάσκετ όταν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πριν από το τζάμπολ, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους προέδρους του Ολυμπιακού.

Στο γήπεδο βρίσκονται επίσης οι Μίλαν Τόμιτς και Μίλος Τεόντοσιτς, οι οποίοι αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους των Πειραιωτών για τη θητεία τους στον σύλλογο.

Δείτε φωτογραφίες