Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ: «Ακυρώσαμε τις NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας για το γαλλικό πλοίο του καλωδίου»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ακύρωσε τις NAVTEX που εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος για τις δραστηριότητες πόντισης καλωδίων πλοίου υπό γαλλική σημαία στην Ανατολική Μεσόγειο για το Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα «παράνομη θαλάσσια επιστημονική έρευνα» που αποσκοπεί στην πόντιση καλωδίου χωρίς άδεια, σε περιοχή την οποία η Άγκυρα θεωρεί τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Όπως και στην αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το τουρκικό ΥΠΕΞ επικαλείται τα όρια της υφαλοκρηπίδας της, τα οποία η Τουρκία είχε καταθέσει μονομερώς στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020.

Αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της αδειοδότησης του γαλλικού πλοίου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διαδικασία εξασφάλισης της απαιτούμενης συναίνεσης από την Τουρκία, για το τμήμα των προγραμματισμένων εργασιών που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα της, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου», υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Έγινε γνωστό ότι πλοίο υπό γαλλική σημαία αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες χωρίς άδεια, με σκοπό την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου, εντός της υφαλοκρηπίδας μας, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Οι μη εξουσιοδοτημένες αναγγελίες προς ναυτιλλομένους που εκδόθηκαν για τον σκοπό αυτό από την Ελλάδα και την Κύπρο ακυρώθηκαν από τη χώρα μας.

Για το τμήμα των δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το εν λόγω πλοίο και το οποίο εμπίπτει στα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, δεν έχει υποβληθεί στη χώρα μας αίτημα άδειας, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο είναι απόλυτη και θα συνεχίσουμε να υιοθετούμε στην περιοχή μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό».