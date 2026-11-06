Τυρί πριν από τον ύπνο: Μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες; Τι απαντούν ειδικοί

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Μπορεί ένα κομμάτι τυρί πριν από τον ύπνο να προκαλέσει εφιάλτες; Η πεποίθηση αυτή υπάρχει εδώ και δεκαετίες, όμως οι επιστημονικές ενδείξεις δεν επιβεβαιώνουν ότι το τυρί προκαλεί από μόνο του τρομακτικά όνειρα. Ειδικός στον ύπνο εξηγεί τι γνωρίζουμε για τη σχέση διατροφής και ύπνου, ενώ μοιράζεται τέσσερις πρακτικές συμβουλές για πιο ήρεμες νύχτες για τα παιδιά.

Από πού ξεκίνησε ο μύθος για το τυρί και τους εφιάλτες;

Για δεκαετίες, γονείς, παππούδες και φίλοι υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση τυριού λίγο πριν ξαπλώσουμε μπορεί να προκαλέσει ζωντανά όνειρα ή ακόμα και εφιάλτες. Υπάρχει όμως κάποια επιστημονική αλήθεια πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό ή πρόκειται απλώς για έναν μύθο για τον ύπνο;

Ίσως εκπλαγείτε αν μάθετε ότι αυτή η θεωρία έχει τις ρίζες της στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα:

Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (1843): Στο διάσημο έργο του Τσαρλς Ντίκενς, ο Εμπενίζερ Σκρουτζ αποδίδει το τρομακτικό όραμα του Τζέικομπ Μάρλεϊ σε ένα βαρύ γεύμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «…μια μπουκιά τυρί, μια μισοψημένη πατάτα κι ένα δύσπεπτο κομμάτι κρέας».

Τα Κόμικς του 1900: Ο Winsor McCay δημιούργησε τη δημοφιλή σειρά κόμικ Dream of the Rarebit Fiend, όπου οι χαρακτήρες έβλεπαν αλλόκοτους και χαοτικούς εφιάλτες αφότου έτρωγαν τυρί πριν κοιμηθούν.

Η ιδέα ότι ορισμένες τροφές ευθύνονται για τους εφιάλτες παραμένει δημοφιλής μέχρι σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται πλήρως από την επιστήμη. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα;

Τι λένε οι ειδικοί: Προκαλεί τελικά εφιάλτες το τυρί;

Η Andrea Grace, σύμβουλος παιδικού ύπνου με πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και εγγεγραμμένη επισκέπτρια υγείας (Health Visitor), ξεκαθαρίζει το τοπίο. «Η πεποίθηση ότι το τυρί προκαλεί εφιάλτες είναι ένας μακροχρόνιος μύθος με ελάχιστα έως καθόλου επιστημονικά δεδομένα να την υποστηρίζουν», εξηγεί η ειδικός.

«Αντιθέτως, το τυρί περιέχει τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που βοηθά τον οργανισμό να παράγει μελατονίνη — την ορμόνη που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κύκλου του ύπνου».

Τα οφέλη της τρυπτοφάνης στον οργανισμό

Παραγωγή σεροτονίνης: Η τρυπτοφάνη μετατρέπεται σε σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που ρυθμίζει τη διάθεση, την όρεξη και την αίσθηση του πόνου.

Σύνθεση βιταμίνης B3: Αποτελεί πηγή νιασίνης, επιτρέποντας στο συκώτι να παράγει βιταμίνη B3 για την ενίσχυση του μεταβολισμού της ενέργειας.

Η Andrea Grace, σε συνεργασία με την εταιρεία M&S για τη δημιουργία ενός οδηγού παιδικού ύπνου, προσθέτει: «Αν ένα παιδί πεινάει πριν από τον ύπνο, ένα μικρό κομμάτι τυρί συνοδευόμενο από ένα κρακεράκι βρώμης αποτελεί ένα εξαιρετικό, ελαφρύ βραδινό σνακ που κρατά το παιδί χορτάτο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

4 συμβουλές από ειδικό για καλύτερο ύπνο των παιδιών

Εκτός από τη διατροφή, η ειδικός μοιράζεται τέσσερις βασικές συμβουλές για να κοιμούνται καλύτερα τα παιδιά: