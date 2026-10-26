Ύπνος: Ξυπνάτε με ξηροστομία και πονοκέφαλο το πρωί; Η προειδοποίηση ειδικού

Η ξηροστομία και ο πονοκέφαλος το πρωί είναι συμπτώματα που πολλοί αποδίδουν στην κούραση ή την έλλειψη ύπνου. Ωστόσο, ένας ειδικός προειδοποιεί ότι μπορεί να συνδέονται και με μια διαταραχή του ύπνου που συχνά παραμένει αδιάγνωστη: την αποφρακτική υπνική άπνοια.

Η συχνή πάθηση που επηρεάζει τον ύπνο και συχνά δεν διαγιγνώσκεται

Ειδικός σε θέματα ύπνου προειδοποιεί ότι ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να αποτελούν ενδείξεις μιας πάθησης που παραμένει συχνά αδιάγνωστη.

Παρότι οι αιτίες του κακού ύπνου μπορεί να ποικίλλουν, σε ορισμένες περιπτώσεις πίσω από τη δυσκολία στον ύπνο και την ανεπαρκή ξεκούραση ενδέχεται να κρύβεται μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση, η οποία δεν αναγνωρίζεται πάντα εγκαίρως. Η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου και, εφόσον παραμείνει χωρίς διάγνωση, να επιβαρύνει σημαντικά τη συνολική υγεία.

«Παρά το γεγονός ότι είναι ευρέως γνωστή ως έννοια, η υπνική άπνοια παραμένει μια εξαιρετικά υποδιαγνωσμένη πάθηση», αναφέρει ο Dr. Sandip Banerjee, Πνευμονολόγος και Ειδικός Ύπνου στην Private Sleep Clinic.

«Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που δεν συνειδητοποιούν καν ότι πάσχουν από μια διαταραχή η οποία επηρεάζει συστηματικά σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους», τονίζει ο ειδικός.

Η χρόνια στέρηση ύπνου που συνδέεται με τη σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μεταβολισμό και να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης:

Αντίστασης στην ινσουλίνη

Διαβήτη τύπου 2

Λιπώδους διήθησης του ήπατος (λιπώδες συκώτι)

Γιατί εμφανίζονται η ξηροστομία και ο πρωινός πονοκέφαλος

Τα άτομα που πάσχουν από υπνική άπνοια συχνά αναπνέουν από το στόμα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή έρχονται αντιμέτωπα με επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής. Αυτό οδηγεί σε:

Ξηροστομία κατά το ξύπνημα: Λόγω της συνεχούς αναπνοής από το στόμα και του έντονου ροχαλητού.

Πρωινούς πονοκεφάλους: Αποτέλεσμα των αυξομειώσεων στα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και της κακής ποιότητας του ύπνου.

Αν ξυπνάτε συχνά με στεγνό στόμα, αίσθημα κόπωσης ή πονοκέφαλο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικό πνευμονολόγο ή γιατρό ύπνου για την κατάλληλη αξιολόγηση.

Τι είναι η υπνική άπνοια – Τα συμπτώματα και οι πιθανοί κίνδυνοι

Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο (sleep apnoea) είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει τις διαταραχές ύπνου κατά τις οποίες η αναπνοή σταματά και ξεκινά επανειλημμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο πιο συχνός τύπος είναι η αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA – Obstructive Sleep Apnoea).

Πρόκειται για μια σοβαρή ιατρική πάθηση, καθώς διακόπτει συνεχώς την παροχή οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα να πέφτουν και ο εγκέφαλος να σας ξυπνά στιγμιαία ώστε να μπορέσετε να αναπνεύσετε. Αυτές οι απότομες και συχνές πτώσεις οξυγόνου πυροδοτούν την έκκριση ορμονών του στρες, επιβαρύνοντας το καρδιαγγειακό σύστημα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η διαρκής νυχτερινή καταπόνηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση), αритμιών, εμφράγματος, καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Η αποφρακτική άπνοια ύπνου συμβαίνει όταν ο λαιμός και οι μαλακοί ιστοί χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών», εξηγεί ο Dr. Banerjee. «Αυτή η απόφραξη προκαλεί συνεχή διαταραχή στον ύπνο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το σώμα αγωνίζεται να προσλάβει αρκετό οξυγόνο, με τη διαλείπουσα υποξία να αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πάθησης».

Συμπτώματα της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Το πιο γνωστό και εύκολα αναγνωρίσιμο σύμπτωμα της άπνοιας ύπνου είναι το δυνατό ροχαλητό ή άλλοι παρόμοιοι ήχοι αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που ενδέχεται να μην συνδέσετε αμέσως με τη διαταραχή.

Όπως εξηγεί ο Dr. Banerjee: «Τα συμπτώματα της άπνοιας ύπνου είναι συχνά πιο εμφανή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν ξυπνάτε, μπορεί να έχετε πολύ ξηρό στόμα και λαιμό, καθώς και πρωινούς πονοκεφάλους λόγω της υποξίας (μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία οι ιστοί και τα όργανα του σώματος δεν λαμβάνουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου για να λειτουργήσουν φυσιολογικά). Κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι πιθανό να νιώθετε έντονη υπνηλία, αίσθημα κοπώσεως και ανεξήγητη αδυναμία».

Κύρια συμπτώματα της υπνικής άπνοιας

Έντονο και συνεχές ροχαλητό

Ξαφνικό ξύπνημα με αίσθημα ασφυξίας

Ξηροστομία και πονόλαιμος το πρωί

Πρωινός πονοκέφαλος

Έντονη ημερήσια κουραση και υπνηλία

Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι έχετε άπνοια ύπνου

Εάν πιστεύετε ότι πάσχετε από αποφρακτική άπνοια ύπνου, το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να κλείσετε ένα ραντεβού με τον προσωπικό σας γιατρό (GP) ή έναν ειδικό πνευμονολόγο. Επειδή η πάθηση αυτή μπορεί να προκαλέσει πληθώρα άλλων προηγούμενων ή παράλληλων προβλημάτων υγείας, η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική.

Συμβουλές πριν την επίσκεψη στον γιατρό:

Ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση: Ο Dr. Banerjee συνιστά να καταγράψετε ηχητικό υλικό ή βίντεο την ώρα που κοιμάστε. Αυτό θα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία στον γιατρό σας για να σχηματίσει πλήρη εικόνα.

Μελέτη του ύπνου: Εάν ο γιατρός υποψιαστεί άπνοια, μπορεί να σας παραπέμψει σε ειδικό κέντρο μελέτης ύπνου για περαιτέρω εξετάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαγνωστική αυτή εξέταση (μελέτη ύπνου) μπορεί να γίνει στο σπίτι με τη χρήση ειδικών συσκευών παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γιατί δεν πρέπει να αμελήσετε τον έλεγχο

Η άπνοια ύπνου παραμένει μια ιδιαίτερα υποδιαγνωσμένη πάθηση. Εκτός από την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, συνδέεται άμεσα με πολύ σοβαρές σωματικές παθήσεις.

«Η αποφρακτική άπνοια ύπνου σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών προβλημάτων, όπως η υπερταση, η μαρμαρυγή (κολπική μαρμαρυγή), η στεφανιαία νόσος και τελικά η καρδιακή ανεπάρκεια, γι’ αυτό είναι προς το συμφέρον σας να την ελέγξετε άμεσα», τονίζει ο Dr. Banerjee.

Η αναγνώριση και η σωστή θεραπεία της άπνοιας οδηγούν γρήγορα σε πολύ καλύτερη ποιότητα ύπνου και, κατά συνέπεια, σε μια σημαντικά αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Μην αναβάλλετε τον ιατρικό έλεγχο.