Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ηγουμενίτσα

Σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ έγινε αισθητή στην Ηγουμενίτσα τα ξημερώματα της Τρίτης. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης, με εστιακό βάθος 9,4 χιλιομέτρων. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), κοντά στην Ηγουμενίτσα.
  • Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.
  • Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας, με εστιακό βάθος στα 9,4 χιλιόμετρα.

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Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), κοντά στην Ηγουμενίτσα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,4 χιλιόμετρα.

Η αρχική αυτόματη καταγραφή είχε προσδιορίσει το επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Τα στοιχεία αυτά αναθεωρήθηκαν μετά την πρώτη εκτίμηση.

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