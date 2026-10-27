Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ηγουμενίτσα

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), κοντά στην Ηγουμενίτσα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,4 χιλιόμετρα.
Η αρχική αυτόματη καταγραφή είχε προσδιορίσει το επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Τα στοιχεία αυτά αναθεωρήθηκαν μετά την πρώτη εκτίμηση.