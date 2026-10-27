Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Ηγουμενίτσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), κοντά στην Ηγουμενίτσα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πόλη, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ηγουμενίτσας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,4 χιλιόμετρα.

Η αρχική αυτόματη καταγραφή είχε προσδιορίσει το επίκεντρο 4 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα. Τα στοιχεία αυτά αναθεωρήθηκαν μετά την πρώτη εκτίμηση.