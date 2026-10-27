Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δηλώνει ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μετά την εκλογική ήττα

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Την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη Βραζιλία γνωστοποίησε ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, μία ημέρα μετά την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Ο Μπολσονάρου ανέφερε ότι αστυνομικοί τού ζήτησαν να παραδώσει τα διαβατήριά του, μετά την επίσκεψή του στον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, ο γερουσιαστής επικαλέστηκε απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλώνοντας: «Διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση, ενώ διέψευσε ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία.

Το βράδυ της Κυριακής, μετά την ανακοίνωση της εκλογικής του ήττας, ο 45χρονος γερουσιαστής είχε δηλώσει ότι θα ζητούσε την ακύρωση των εκλογών, επικαλούμενος παρατυπίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ