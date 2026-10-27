Χρυσή Μπάλα 2026: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη ο Χάρι Κέιν – Όλα όσα έγιναν στην τελετή

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Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 2026, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (26/10) στο θέατρο London Palladium, στο Λονδίνο. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση έπειτα από 25 χρόνια, μετά τον Μάικλ Όουεν.

Το βραβείο στον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας απένειμε ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, ο οποίος είχε κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα το 1997 και το 2002. Ο Κέιν, παραλαμβάνοντας το τρόπαιο, ευχαρίστησε αρχικά το γαλλικό περιοδικό «France Football», που διοργανώνει τον θεσμό.

Στη διεκδίκηση του βραβείου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στους βασικούς υποψηφίους πριν από την τελετή. Κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τον Εμπαπέ να χαμογελά, ενώ ο Γιαμάλ παρέμεινε ανέκφραστος.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών, η Αλέξια Πουτέγιας αναδείχθηκε κορυφαία ποδοσφαιρίστρια για τρίτη φορά στην καριέρα της, μετά τις αντίστοιχες διακρίσεις του 2021 και του 2022.

Η φετινή διοργάνωση ήταν η 70ή στην ιστορία της Χρυσής Μπάλας, με την απονομή να πραγματοποιείται στη βρετανική πρωτεύουσα αντί του Παρισιού, όπου φιλοξενούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Χάρι Κέιν

Ο Κέιν ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-2026 έχοντας κατακτήσει με την Μπάγερν Μονάχου το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γερμανίας. Οι επιδόσεις του σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο τον είχαν τοποθετήσει μεταξύ των βασικών διεκδικητών της Χρυσής Μπάλας.

Πριν από την έναρξη της τελετής, ο Άγγλος επιθετικός είχε αναφερθεί στην υποψηφιότητά του, αναγνωρίζοντας ότι η τελική απόφαση δεν εξαρτιόταν από τον ίδιο.

«Δεν θα πω ψέματα, έχω λίγο άγχος. Είναι κάτι διαφορετικό από έναν αγώνα, καθώς δεν εξαρτάται από εμένα. Είναι μια ξεχωριστή περίσταση και προσπαθώ να απολαύσω κάθε στιγμή της. Ελπίζω να είναι μια ξεχωριστή βραδιά.

Πάντα υπάρχουν περισσότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Η περσινή σεζόν ήταν σίγουρα η καλύτερη της καριέρας μου. Υπάρχουν πάντα οι καλές και οι δύσκολες στιγμές. Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι εξαιρετικά περήφανος για τα νούμερα που κατάφερα να πετύχω τον τελευταίο χρόνο. Ήταν πραγματικά απίστευτο.

Θα μπορούσε να είναι μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά. Βρίσκομαι ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, παίκτες που είχαν εκπληκτικές σεζόν και έχουν σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουν. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα επικρατήσει τελικά.

Από την πλευρά μου, θα προσπαθήσω να το απολαύσω, καθώς το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από εμένα».

Ο Κέιν παρέλαβε επίσης το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της χρονιάς στο ποδόσφαιρο ανδρών. Την απονομή της συγκεκριμένης διάκρισης ανέλαβαν η ηθοποιός Σόφι Τέρνερ και ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Άλαν Σίρερ.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών βραβεύτηκε η Σαρλίν Κοράλ της Πατσούκα.

Τρίτη Χρυσή Μπάλα για την Αλέξια Πουτέγιας

Η Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα γυναικών, προσθέτοντας ακόμη μία διάκριση στις δύο προηγούμενες κατακτήσεις της.

Η Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια, η οποία το καλοκαίρι αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα για τη Λόντον Σίτι Λάιονες, επιχείρησε αρχικά να εκφωνήσει την ομιλία της στα αγγλικά, προτού συνεχίσει στα ισπανικά.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ απόψε. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πάρα πολλά! Συγχαρητήρια σε όλες τις υποψήφιες και σε όλες τις νικήτριες. Θέλω να ευχαριστήσω τις συμπαίκτριές μου. Ήταν μεγάλη χαρά να αγωνιστώ δίπλα σε καθεμία από τις συμπαίκτριές μου στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε κατά την παραλαβή του βραβείου.

Η Πουτέγιας είχε κατακτήσει τις δύο πρώτες Χρυσές Μπάλες της το 2021 και το 2022. Το 2025, η συμπατριώτισσά της Αϊτάνα Μπονμάτι είχε γίνει η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που κατακτούσε το συγκεκριμένο τρόπαιο για τρίτη διαδοχική χρονιά.

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Οι υπόλοιποι νικητές της τελετής

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Τρόπαιο Κοπά, το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ο 19χρονος Ισπανός χαρακτήρισε τιμή την κατάκτηση του βραβείου και αναφέρθηκε στον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας, Πάου Κουμπαρσί, τον οποίο θεωρούσε επίσης άξιο για τη συγκεκριμένη διάκριση. Κατά τη βράβευσή του, ο μικρότερος αδελφός του συγκινήθηκε και ξέσπασε σε δάκρυα.

Το αντίστοιχο βραβείο στο ποδόσφαιρο γυναικών απονεμήθηκε στην 20χρονη Βίκι Λόπεθ, επίσης ποδοσφαιρίστρια της Μπαρτσελόνα.

Στην κατηγορία των προπονητών, ο Λουίς ντε λα Φουέντε αναδείχθηκε κορυφαίος στο ποδόσφαιρο ανδρών, έχοντας οδηγήσει την εθνική Ισπανίας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

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Κατά την παραλαβή της διάκρισης, ο Ισπανός τεχνικός ζήτησε συγγνώμη για το επίπεδο των αγγλικών του και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα βελτιωθεί στο μέλλον. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους υπόλοιπους υποψηφίους, τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου του για τη συμβολή τους στις επιτυχίες της ομάδας.

Το βραβείο του κορυφαίου προπονητή στο γυναικείο ποδόσφαιρο κατέκτησε ο Πέρε Ρομέου, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα.

Στους τερματοφύλακες, το Τρόπαιο Γιασίν απονεμήθηκε στον Ουνάι Σιμόν της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της εθνικής Ισπανίας. Στην κατηγορία των γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Κάτα Κολ της Μπαρτσελόνα.

Κορυφαίες ομάδες η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της χρονιάς στο ποδόσφαιρο ανδρών, μετά την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, καθώς και του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το βραβείο παρέλαβε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της γαλλικής ομάδας και στη συνεργασία των ποδοσφαιριστών της.

Ousmane Dembélé, one of the leader for the PSG Squad! #ballondor https://t.co/l0axPV5WDk — Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026

«Το να κερδίζεις διαδοχικά βραβεία είναι κάτι το απίστευτο. Η σεζόν είναι μεγάλη και πρέπει να διεκδικούμε τα πάντα από το πρώτο της μισό. Υπάρχουν δύσκολοι αντίπαλοι και χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την Μπάγερν Μονάχου. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, η Άρσεναλ κάνει σπουδαία δουλειά. Γνωρίζουμε απέναντι σε ποιους έχουμε να αγωνιστούμε», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο Γάλλος επιθετικός ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στις επιτυχίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Εκ μέρους της Παρί Σεν Ζερμέν, σας ευχαριστώ. Έχουμε δημιουργήσει ένα απίστευτο σύνολο και έναν σπουδαίο σύλλογο. Παλεύουμε ο ένας για τον άλλον και προσπαθούμε να προσφέρουμε χαρά στους φιλάθλους, αλλά και στους επικριτές μας. Το να κατακτάς αυτό το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι κάτι το εξαιρετικό», τόνισε.

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Στο ποδόσφαιρο γυναικών, το βραβείο της κορυφαίας ομάδας κατέκτησε η Μπαρτσελόνα, η οποία είχε αναδειχθεί νικήτρια και στο Champions League.

Ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Ζοάν Λαπόρτα, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει τη διάκριση και ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας.

«Ευχαριστούμε το France Football που μας απονέμει αυτή τη διάκριση ως την καλύτερη γυναικεία ομάδα της χρονιάς. Είναι μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της Μπαρτσελόνα. Όλοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.

Οι ποδοσφαιρίστριές μας είναι φανταστικές, όπως και ο προπονητής μας, αλλά και οι διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν συμβάλει σε αυτή την επιτυχία. Ευχαριστώ όλους για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την UEFA, την ομοσπονδία και τη LaLiga».

Αναφερόμενος στους στόχους του συλλόγου, ο Λαπόρτα πρόσθεσε: «Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην κατάκτηση τριών συνεχόμενων πρωταθλημάτων στη LaLiga, ενώ τη φετινή σεζόν είμαστε υποψήφιοι για την κατάκτηση του Champions League».

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Στον Μπουκάγιο Σάκα το βραβείο Socrates

Ο Μπουκάγιο Σάκα αναδείχθηκε νικητής του βραβείου Socrates, το οποίο απονέμεται σε ποδοσφαιριστές για την κοινωνική και φιλανθρωπική δράση τους.

Την απονομή πραγματοποίησε ο τραγουδιστής Burna Boy.

Κατά την ομιλία του, ο διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε σε επιστολή που είχε λάβει από ένα μικρό παιδί στη Ρουάντα, το οποίο είχε ωφεληθεί από τη βοήθεια που του προσέφερε.

Το βραβείο φέρει το όνομα του Βραζιλιάνου πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Σόκρατες, ο οποίος συμμετείχε στην πρωτοβουλία της «Κορινθιανής Δημοκρατίας» στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε στην Κορίνθιανς κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία και προέβλεπε τη λήψη αποφάσεων μέσω ψηφοφορίας. Στηρίχθηκε επίσης από διανοουμένους, καλλιτέχνες και επιστήμονες, ενώ διατηρήθηκε για τρία χρόνια με σύνθημα «Κέρδισε ή χάσε, αλλά πάντα δημοκρατικά».

Η τελική δεκάδα και η κατάταξη της Χρυσής Μπάλας

Στην τελική δεκάδα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα ανδρών συμμετείχαν οι Χάρι Κέιν, Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Λιονέλ Μέσι, Μάικλ Ολίσε, Φαμπιάν Ρουίθ και Ρόδρι.

Πριν από την απονομή, οι Κέιν, Γιαμάλ και Εμπαπέ συγκέντρωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα δημοσιεύματα και στις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών.

Ο Γιαμάλ είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με την Ισπανία και το ισπανικό πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα. Ο Εμπαπέ είχε ολοκληρώσει τη χρονιά ως πρώτος σκόρερ της LaLiga, του Champions League 2025-2026 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ είχε αναδειχθεί και πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Από τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, την 11η κατέλαβε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης και τη 12η ο Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα. Ακολούθησαν ο Ατσράφ Χακίμι στην 13η θέση, ο Βιτίνια στη 14η, ο Ντέκλαν Ράις στη 15η, ο Φεράν Τόρες στη 16η, ο Βινίσιους Τζούνιορ στη 17η, ο Μαρκ Κουκουρέγια στη 18η, ο Ζοάο Νέβες στη 19η και ο Γουίλιαν Πάτσο στην 20ή.

Από την 21η έως την 30ή θέση κατατάχθηκαν, κατά σειρά, οι Γκάμπριελ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Νούνο Μέντες, Λουίς Ντίας, Μαρκίνιος, Νταγιό Ουπαμεκανό, Μπρούνο Φερνάντες, Χουλιάν Κινιόνες, Γουίλιαμ Σαλιμπά και Σαντιό Μανέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε εννέα ποδοσφαιριστές μεταξύ των 30 υποψηφίων, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση της Ρεάλ Μαδρίτης το 2018, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία εκπροσωπήθηκε από έξι παίκτες.

Στους υποψηφίους βρέθηκε και ο Λιονέλ Μέσι, για πρώτη φορά μετά το 2023, όταν είχε κατακτήσει την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, έχοντας προηγουμένως στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή στο Κατάρ το 2022.

Η τελετή στο Λονδίνο και η ιστορία της διοργάνωσης

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο London Palladium, με παρουσιαστές τον Τιερί Ανρί και την Κέιτ Σκοτ. Την έναρξη της βραδιάς συνόδευσε η εμφάνιση της τραγουδίστριας Τζόρτζα Σμιθ, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «Blue Lights».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Μάικλ Όουεν, Σολ Κάμπελ, Πάτρικ Βιεϊρά, Πίτερ Σμάιχελ και Άλαν Σίρερ, ενώ παρευρέθηκαν υποψήφιοι, εκπρόσωποι συλλόγων και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.

Η διοργάνωση περιλάμβανε επίσης αναφορές στον Στάνλεϊ Μάθιους, τον πρώτο νικητή της Χρυσής Μπάλας το 1956, και στον Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος είχε κατακτήσει το βραβείο το 1978 και το 1979.

Η επιλογή του Λονδίνου για τη φετινή τελετή συνδέθηκε με την επέτειο των 70 χρόνων από την πρώτη απονομή και την απόδοση τιμής στον Μάθιους, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Μπλάκπουλ.

Η Χρυσή Μπάλα θεσπίστηκε το 1956 από το γαλλικό περιοδικό «France Football», έπειτα από πρωτοβουλία του δημοσιογράφου Γκαμπριέλ Ανό.

Αρχικά, το βραβείο απευθυνόταν αποκλειστικά σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Το 1995 επεκτάθηκε σε παίκτες κάθε εθνικότητας που αγωνίζονταν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενώ από το 2007 συμπεριέλαβε ποδοσφαιριστές από ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2010 ξεκίνησε η συνεργασία του θεσμού με τη FIFA, η οποία διήρκεσε έως το 2015. Μετά τη λήξη της συμφωνίας, η Χρυσή Μπάλα επέστρεψε στην ανεξάρτητη διοργάνωσή της από το «France Football».

Πώς αναδεικνύονται οι νικητές

Η ανάδειξη των νικητών βασίζεται σε ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής εξειδικευμένων δημοσιογράφων, με εκπροσώπους από χώρες που περιλαμβάνονται στις πρώτες 100 θέσεις της κατάταξης της FIFA για τους άνδρες και στις πρώτες 50 για τις γυναίκες.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί στην ψηφοφορία ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος συμμετέχει από το 1988 ως μόνιμος ανταποκριτής της «L’Équipe».

Κάθε δημοσιογράφος επιλέγει δέκα ποδοσφαιριστές από κατάλογο 30 υποψηφίων, απονέμοντας κατά σειρά 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό.

Το τρόπαιο κατακτά ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εξετάζεται αρχικά ο αριθμός των ψήφων για την πρώτη θέση και, εφόσον χρειαστεί, ακολουθούν οι ψήφοι για τη δεύτερη, την τρίτη θέση και ούτω καθεξής.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι οι ατομικές επιδόσεις, οι ομαδικές επιτυχίες και το ευ αγωνίζεσθαι.

Η ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα όλων των εποχών

Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη δημιουργία του θεσμού, οι διοργανωτές παρουσίασαν και τη «Χρυσή Μπάλα όλων των εποχών» (Ballon d’Or of All Time – B.O.A.T.).

Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει το βραβείο τουλάχιστον δύο φορές, με τον νικητή να αναδεικνύεται μέσω ψηφοφορίας του κοινού.

Το κόστος συμμετοχής ορίστηκε στο 1 ευρώ ανά ψήφο, με δυνατότητα πολλαπλών ψήφων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 00:59 ώρα Ελλάδας.

Στους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ρονάλντο, ο Μάρκο Φαν Μπάστεν, ο Μισέλ Πλατινί, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, ο Κέβιν Κίγκαν, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο Γιόχαν Κρόιφ και ο Αλφρέδο ντι Στέφανο.

Η ειδική ψηφοφορία εντάχθηκε στις επετειακές δράσεις της διοργάνωσης, παράλληλα με τις 13 βασικές βραβεύσεις σε ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών.