Άδωνις Γεωργιάδης: Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πιθανή μετεκλογική συνεργασία – Τι είπε για «BasketGate», «Pizza Fan» και «Χωριάτικο»

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Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ως το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά η Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η κυβερνητική παράταξη θα πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο διεξαγωγής των εκλογών στις 16 Μαΐου, στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, στη λειτουργία του ΕΣΥ και στις υποθέσεις διαφθοράς που απασχολούν την επικαιρότητα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και τοποθετήθηκε για τις παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η Νέα Δημοκρατία θα κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι «το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη».

Αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, υποστήριξε ότι «για να κάνεις συγκυβέρνηση πρέπει στα μείζονα θέματα να υπάρχει συμφωνία». Ως βασικές προϋποθέσεις μιας τέτοιας συνεργασίας προσδιόρισε τον δυτικό προσανατολισμό της χώρας, τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ και τον σεβασμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αναφορικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, δήλωσε ότι δεν θεωρεί απίθανο να πραγματοποιηθούν στις 16 Μαΐου.

Η κριτική στην αντιπολίτευση και τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι διακρίνει περισσότερη αλαζονεία στα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά στην κυβέρνηση.

«Βρίσκουν λεφτά εκεί που δεν υπάρχουν, κατηγορούν την κυβέρνηση για το ότι έχει σήμερα συννεφιά και γιατί αύριο έχει ήλιο. Δεν είναι όλα αυτά αλαζονεία;», διερωτήθηκε.

Ειδική αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι «δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τα λάθη του».

Η αναφορά στην καταγγελία για το 2012

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις καταγγελίες περί «γαλάζιας ανοχής» σε υποθέσεις σκανδάλων, με τον υπουργό Υγείας να επαναφέρει δημόσιο ισχυρισμό περί μεταφοράς χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του Αλέξη Τσίπρα το 2012.

«Στην ελληνική Αριστερά θα απαντήσω περί σκανδάλων στα σοβαρά μόνο όταν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση για την επίσημη καταγγελία αξιωματούχου από το Καράκας ότι του πήγε μια βαλίτσα με λεφτά σε ξενοδοχείο στις εκλογές του 2012», δήλωσε.

Αναπτύσσοντας τον ισχυρισμό του, πρόσθεσε: «Από την ώρα που έχει βγει κάποιος δημόσια και έχει πει “του πήγα τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο, που την έστειλε ο Μαδούρο για να τον βοηθήσει στην προεκλογική του εκστρατεία”, και αυτός δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να πάει στα δικαστήρια, αλλά κάνει ότι δεν ακούει, εγώ δεν θα ασχοληθώ».

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Οι προσλήψεις στο ΕΣΥ και οι αυξημένες ανάγκες

Σχετικά με τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

«Σήμερα το ΕΣΥ στο σύνολο έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Σήμερα έχουμε συνολικά 14.000 περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές από το 2019», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ανάγκες του συστήματος αυξάνονται, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με τη γήρανση του πληθυσμού και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων.

«Ποιος είναι ο αντίλογος; Ότι ο πληθυσμός μεγαλώνει και βρίσκουμε διαρκώς και νέες θεραπευτικές μεθόδους, άρα αυξάνονται και οι ανάγκες», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες προσλήψεις, παράλληλα με την ανακαίνιση των υποδομών υγείας.

«Αλλά ότι ταυτόχρονα με την ανακαίνιση όλων των υποδομών έχουμε κάνει και τις περισσότερες προσλήψεις που έχουν γίνει ποτέ, αυτό είναι αναντίρρητη πραγματικότητα», σημείωσε.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι τοποθετήσεις Καραμανλή – Σαμαρά

Για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι πρόκειται για αρνητική εξέλιξη, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η τελική αποτίμησή της εξαρτάται από τους χειρισμούς που θα ακολουθήσουν.

«Αποτελεί μια δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη και αυτό είπε η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Αν μια δυσάρεστη εξέλιξη εξελιχθεί σε ήττα, εξαρτάται από το πώς θα το χειριστείς εσύ», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας, επισημαίνοντας: «Τελικά ποιος βγήκε κερδισμένος; Η Τουρκία έχει βάλει απέναντί της τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «περιμένει να πάθει ζημιά η Ελλάδα για να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν συνιστούν καταγγελία κατά της κυβέρνησης.

Χαρακτήρισε την ομιλία του «πολύ συγκροτημένη, εξαιρετικά ισορροπημένη και σύμφωνη με αυτό που λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Δείχνει ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά θέματα μεγάλη ευαισθησία. Πουθενά δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση και δεν μίλησε για εθνική ήττα. Είπε ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του και λέω στον κάθε δημοκράτη που με ακούει να έχει εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση», ανέφερε.

Ο υπουργός διαχώρισε, επίσης, τις τοποθετήσεις του Κώστα Καραμανλή από εκείνες του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας: «Άλλος ο κ. Σαμαράς και άλλος ο κ. Καραμανλής, μην τους ταυτίζουμε».

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα ελληνοτουρκικά, υπερασπίστηκε και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, απέναντι στην κριτική που δέχεται.

«Είναι χυδαίοι αυτοί που αμφισβητούν τον πατριωτισμό του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όπως αποδείχθηκε στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, από όσα έγιναν μετά, είχε δουλέψει πάρα πολύ».

Η προσωρινή αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του Μιχάλη Μπεκίρη, υποστηρίζοντας ότι «δεν υφίσταται κανένα πολιτικό θέμα» σχετικά με τον συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Όπως ανέφερε, «ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί για λίγο από τα καθήκοντά του για να ξεκαθαρίσει τις κατηγορίες εναντίον του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να μένουν σκιές για εκείνον ή για τους συνεργάτες του».

Διευκρίνισε ακόμη ότι ο Μιχάλης Μπεκίρης δεν ασκούσε εκτελεστικές αρμοδιότητες και απέρριψε την εκτίμηση ότι διαδραμάτιζε κάποιον παρασκηνιακό ρόλο.

«Ο κ. Μπεκίρης δεν είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν αισθάνομαι ότι είχε κάποιον σκιώδη ρόλο, ήταν ένα εσωτερικό κομμάτι του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συμβαίνει συχνά σε αυτήν την κυβέρνηση άνθρωποι να υποχωρούν υπό την πίεση των πραγμάτων, για να μη δημιουργείται στην κοινή γνώμη μια στρεβλή εντύπωση», σημείωσε.

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Οι υποθέσεις στο μπάσκετ και οι έλεγχοι για φοροδιαφυγή

Αναφερόμενος στην υπόθεση «Basketgate» και στις καταγγελίες που αφορούν τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι η καταγγελία για το Costa Navarino και το ποσό των 5.000 ανάγεται στο 2018.

«Αρχικά, για το Basketgate και την κ. Τσαρούχα, η καταγγελία για το Costa Navarino και τα 5.000 έγινε το 2018, που τότε δεν ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ ο κ. Λιόλιος ούτε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι εκείνη την περίοδο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ήταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ενώ πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρόεδρος στην ΕΟΚ ήταν ο κ. Βασιλακόπουλος και πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαίνει ότι ήταν εμπλεκόμενοι; Όχι. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα κύκλωμα στο μπάσκετ που έστηνε αγώνες πολλά χρόνια», υποστήριξε.

Σχετικά με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέδωσε τον εντοπισμό παραβάσεων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που, όπως υποστήριξε, δημιούργησε η κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση έφτιαξε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έπιασαν τη φοροδιαφυγή», ανέφερε.

Επικαλέστηκε επίσης τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan, δηλώνοντας ότι «ο κ. Γιαννακόπουλος πιάστηκε επί Μητσοτάκη, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Pizza Fan».

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί διαφθοράς, σχολίασε: «Άρα, ο Μητσοτάκης είναι ο διεφθαρμένος που πιάνει τους διεφθαρμένους. Μα πώς ένας διεφθαρμένος είναι αυτός που πιάνει τους διεφθαρμένους; Δηλαδή κάπου θα χάσουμε και τη λογική μας».

Ο υπουργός συνέδεσε την αντιμετώπιση της παραβατικότητας με την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι η αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων αποτελεί ένδειξη της λειτουργίας τους.

«Απατεώνες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Και φοροδιαφυγή πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και στησίματα υπάρχουν και γενικώς κάθε είδους διαφθορά, γιατί είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση. Άλλοτε τα κράτη μπορούν να τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα και το πράγμα μαζεύεται. Άλλοτε τα κράτη γίνονται χαοτικά και δεν μπορούν. Το κράτος που φτιάξαμε εμείς σε αυτήν την οκταετία αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι πλέον βάζει τάξη, γιατί αλλιώς δεν θα τους πιάναμε», δήλωσε.

Το σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε, τέλος, το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να φωνάζει σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα συνθήματα της παράταξης.

«Το σύνθημα γεννήθηκε επειδή, όταν μπαίναμε στα αμφιθέατρα, οι Αριστεροί φώναζαν. Εμείς, με το σύνθημα, λέμε ότι δεν σας φοβόμαστε, μπαίνουμε και κερδίζουμε τις εκλογές. Είναι πολύ εμψυχωτικό», εξήγησε.

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε σύγκριση με δική της δημόσια εμφάνιση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των δύο περιπτώσεων.

«Εκείνη χόρευε και φώναζε με μια πανεπιστημιακή μαντίλα, το οποίο είναι δικαίωμά της. Ωστόσο, η ερώτηση είναι: Γιατί ενοχλεί ο Γεωργιάδης και δεν ενοχλεί η Κωνσταντοπούλου; Η απάντηση είναι γιατί είστε υποκριτές», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας τη σχετική τοποθέτησή του, απηύθυνε μήνυμα προς τα μέλη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας:

«Μην υποχωρείτε, μη σκύβετε, μη τους φοβάστε. Δεν δίνουμε εξετάσεις στην Αριστερά».