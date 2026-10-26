Μαρκόπουλος για υποθέσεις φοροδιαφυγής: «Αργά ή γρήγορα θα τους ξετρυπώσουμε όλους»

,, ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΠΑΣΟΚ,

Αυστηρό μήνυμα έστειλε στους φοροφυγάδες ο Δημήτρης Μαρκόπουλος από το βήμα της Βουλής με αφορμή τις τελευταίες υποθέσεις φορολογικής απάτης, όπως για την Pizza Fan και το «Χωριάτικο». «Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε», διεμήνυσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ακολούθως έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε μεταξύ του υφυπουργού και της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, όπως και του δικτύου των ΑΤΜ.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος αφού εξήρε το έργο των ελεγκτικών Αρχών, όπως και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διεμήνυσε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαγυγής. «Είτε πρόκειται για την αλυσίδα στο χώρο του άρτου, είτε πρόκειται για το κύκλωμα του μπάσκετ -που θα δούμε τι συμβαίνει και με την αλυσίδα του κ. Λιόλιου- είτε πρόκειται για την Pizza FΑN, βλέπουμε τις επιτυχίες της ψηφιοποίησεις της ΑΑΔΕ. Μια ψηφιοποίηση που η δική μας κυβέρνηση προώθησε», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Πολλοί στο παρελθόν άκουγαν να λένε για κάποιες αλυσίδες και το τί δουλειές κάνουν από πίσω. Και αυτή η κυβέρνηση έρχεται σήμερα και τους ξεσκεπάζει», είπε εμφατικά ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. «Αυτή η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες διευθύνσεις, έρχονται και ξεριζώνουν αυτά τα κυκλώματα. Γιατί πολλοί τα συζητούσαν πολλά χρόνια, όμως εμείς έχουμε την πολιτική βούληση», τόνισε. «Η Ελληνική Αστυνομία κάνει τη δουλειά -και μπράβο- και η ΑΑΔΕ, η οποία έχει δημιουργήσει το ψηφιακό περιβάλλον για να γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι», επεσήμανε για να τονίσει: «Και ένα μήνυμα προς όλους αυτούς. Αργά ή γρήγορα θα σας ξετρυπώσουμε».

Υψηλοί οι τόνοι αντιπαράθεσης για την συρρίκνωση του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων

Ακολούθως, οι τόνοι ανέβηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη αναφερόμενη στην δραματική συρρίκνωση του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ. Η ίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανοχή απέναντι στον χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό». Σφοδρή ήταν η απάντηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε: «Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης χρειάζεται πολιτική ψυχανάλυση». «Δεν έχει πυξίδα, δεν έχει αρχηγό. Έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε στο θέμα της δραματικής συρρίκνωσης του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ, επισημαίνοντας ότι: «Απαιτούνται δεσμευτικά κριτήρια γεωγραφικής κάλυψης που η κυβέρνηση έπρεπε να επιβάλει». «Αποφεύγετε να δεσμευτείτε και συνεχίζετε να θυσιάζετε την καθημερινότητα των πολιτών στο βωμό των συμφερόντων των τραπεζών την ίδια ώρα που καταγράφουν κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενη στον Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Επίκληση Μαρκόπουλου στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Σε υψηλό τόνο, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας απάντησε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Εμείς δεν είμαστε σχολιαστές, όπως δεν είμαστε και λαϊκιστές. Εσείς έχετε εξελιχθεί ως πολιτικό κόμμα σε ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Αφήστε λοιπόν τις υποδείξεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ροπή στο να λέει τα πάντα …Όλα αυτά ακούγονται ευχάριστα, όμως όλα αυτά περιγράφουν μια προσέγγιση του κόμματος σας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε πάθει ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ».

Ειδικά για το θέμα της λειτουργίας των τραπεζικών καταστημάτων, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε: «Εμείς λέμε ότι το πρόβλημα υπάρχει, αλλά μην ξεχνάτε όμως και μια προοδευτική πορεία των τραπεζών. Εσείς όμως φαίνεται να έχετε ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρεωκόπησε τις τράπεζες και φόρτωσε ένα χρέος στο μνημόνιο 120 δισ. ευρώ».

Στον ίδιο τόνο, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στη Μιλένα Αποστολάκη είπε: «Εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι εξορθολογήσαμε και πιέσαμε για την βελτίωση του τραπεζικού συστήματος, όταν αυτοί με τους οποίους μιλάτε -και δεν διαψεύδετε ότι μιλάτε- πήγανε και κλείσανε τις τράπεζες».

Θυμίζοντας την φράση, που αποδίδεται στον Γιάνη Βαρουφάκη «μωρό μου έκλεισα τις τράπεζες», ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επιτέθηκε στη Μιλένα Αποστολάκη λέγοντας: «Με αυτούς μιλάει το σύγχρονο ΠΑΣΟΚ, αυτούς ενσωματώνετε στα ψηφοδέλτια σας. Βοήθεια σας. Θα τους βρείτε μπροστά σας. Επομένως, από ένα λαϊκιστικό αριστερόστροφο ΠΑΣΟΚ όπως το έχετε καταντήσει, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει χάσει το στίγμα και τον προσανατολισμό του, εμείς δεν δεχόμαστε νουθεσίες».

Κάνοντας μια συνολική τοποθέτηση για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Μιλένα Αποστολάκη είπε: «Οι συστημικές τράπεζες κατέγραψαν περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους το 2025 ανήλθαν σε 2,83 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα έχει χάσει το 67% των τραπεζικών καταστημάτων της, έναντι 45,9% στην Ευρωζώνη».

Συνέχισε, μάλιστα, επισημαίνοντας: «Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από πέντε χιλιόμετρα από τραπεζικό κατάστημα, ενώ 410.332 χρειάζονται πάνω από μισή ώρα οδήγησης για να εξυπηρετηθούν».

«Όταν οι τράπεζες χρειάστηκαν τη στήριξη της κοινωνίας, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος διασφαλίστηκε», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη για να προσθέσει: «Σήμερα, που εμφανίζουν κέρδη δισεκατομμυρίων, η εξυπηρέτηση της ίδιας κοινωνίας αντιμετωπίζεται ως λειτουργικό κόστος που πρέπει να περιοριστεί».

«Πρέπει οι τράπεζες πρέπει να κοιτάξουν τα δίκτυα των ΑΤΜ στις αποκλεισμένες περιοχές»

Στους ίδιους υψηλούς τόνους ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε απευθυνόμενος στη Μιλένα Αποστολάκη: «Εμείς κινούμαστε με το μέτρο του εφικτού και χωρίς να οδηγούμε την ελληνική οικονομία σε αναταράξεις». «Εσείς εκεί στο ΠΑΣΟΚ να κάτσετε να κάνετε μία πολιτική ψυχανάλυση γιατί μάλλον τον δρόμο τον έχετε χάσει. Αυτό είναι το λάθος του κ. Ανδρουλάκη. Είστε ένα κόμμα χωρίς πυξίδα, χωρίς ηγέτη», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μπαίνοντας στην ουσία της ερώτησης ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε: «Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προβληματίσει την κυβέρνηση και έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή, για την διευκόλυνση των πολιτών και την εξυπηρέτηση των συναλλασόμενων, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών παρέχει στην ιστοσελίδα της έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη». «Όμως, προφανώς πρέπει εδώ να προσανατολιστεί σε κάτι πιο μαζικό, πιο δυνατό, σε κάτι το οποίο οι πολίτες θα πρέπει να το δουν και να τους διευκολύνει», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «πρέπει οι τράπεζες πρέπει να κοιτάξουν τα δίκτυα των ΑΤΜ τους γιατί υπάρχουν όντως περιοχές που είναι αποκλεισμένες και αυτό είναι και η δική μας προσήλωση ότι ο πολίτης θα πρέπει να διευκολύνεται». «Υπάρχει ανάγκη προστασίας από τον ψηφιακό αποκλεισμό, δεν ακολουθεί όλος ο πληθυσμός την ψηφιακή τάση. Και για αυτό το λόγο και η Ένωση Τραπεζών θα πρέπει να προσαρμόσει την κατάσταση στις ανάγκες και των πολιτών οι οποίοι έχουν μια αδυναμία ενδεχομένως και με έναν τρόπο μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών», κατέληξε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.