Pizza Fan: Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων για τη φοροδιαφυγή των 35 εκατ. ευρώ

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Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Δευτέρας (26/10) οι πρώτοι 10 εκ των 23 κατηγορουμένων για την υπόθεση της αλυσίδας πιτσαρίας Pizza Fan, που αφορά σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με εκτιμώμενο ύψος 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο επιχειρηματίας που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος και ιδιοκτήτης της Pizza Fan.

Τα ευρήματα στο σπίτι του επιχειρηματία

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις έρευνες στο σπίτι του επιχειρηματία εντοπίστηκε συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών, κοσμήματα και μετρητά που ξεπερνούν το 1,17 εκατομμύριο ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει εκτενή στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα, καθώς και συνομιλίες μεταξύ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν σε βάθος δεκαετίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια σε συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η φοροδιαφυγή, με τη χρήση εικονικών κερασμάτων και πρακτικών που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων.

Νέοι διάλογοι «καίνε» το κύκλωμα – Οι απειλές σε όσους δεν συμμετείχαν στο «κέρασμα»

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα της αλυσίδας. Έτσι οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να παρακολουθούν τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να διανέμουν ανάλογα τα παράνομα κέρδη. Σε όσους αρνούνταν να συνεργαστούν, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ασκούσε πιέσεις, ώστε να ακολουθούν όλοι οι διαχειριστές καταστημάτων του δικτύου την ίδια λογική. Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν κυμαίνεται περίπου στο 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος είχε αναλάβει το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Από την παρακολούθηση των αρχών καταγράφηκαν συνομιλίες που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Τηλεφωνική συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με τον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης, για ποιο λόγο ορισμένα καταστήματα δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «κεράσματος» στο take away:

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Απλά να έχουμε μια κατάσταση Ποιοι δεν το χρησιμοποιούν.

Απλά να έχουμε μια κατάσταση Ποιοι δεν το χρησιμοποιούν. Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Ε, καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ… ναι, δεν θέλει, Φοβάται το προσωπικό.

Ε, καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα, θα καταλάβεις, άμα είναι ο Δ… ναι, δεν θέλει, Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Αν είναι ξέρω εγώ. Κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Πες του να μας βγάλει μια λίστα με αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε.

Αν είναι ξέρω εγώ. Κάποιος άλλος, όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς. Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: Δεν παίζουν μπάλα το «ΤΑΚΕ» ναι.

Δεν παίζουν μπάλα το «ΤΑΚΕ» ναι. Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε. Δεν είναι πάρα πολλοί πάντως, δεν είναι σοβαροί, άμα σκεφτείς ότι τον Κ… πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην Pizza Fan.

Συνομιλία του κατηγορούμενου επιχειρηματία με διαχειριστή καταστημάτων και υπάλληλο του λογιστηρίου, όπου ο πρώτος ζητά ενημέρωση για τα κεράσματα και τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία εμφανίζουν αύξηση:

Διαχειριστής: Και να σου πω και για τα κεράσματα, Λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι 146.000 ευρώ σαν σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80 και στα 90.000 ευρώ.

Και να σου πω και για τα κεράσματα, Λογιστήριο, τιμολόγηση. Λοιπόν, τα κεράσματα του Ιουλίου είναι σαν σύνολο, όταν ο Μάιος και ο Απρίλιος ήταν στα 80 και στα 90.000 ευρώ. Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: ΟΚ.

Συνομιλία του διευθυντή λειτουργίας της εταιρείας με τον φερόμενο ως υπαρχηγό, για τις αλλαγές στο σύστημα, λόγω των οποίων, όπως αναφέρει ο υπαρχηγός, θα πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των καταστημάτων εφόσον ανέβει το ποσοστό των κερασμάτων, και για τον τρόπο που ενημερώνονται σταδιακά τα καταστήματα: