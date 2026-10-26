Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο Ηλίας Κορομηλάς – Τι υποστηρίζει για τα 102.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος δίνει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας κατηγορείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, ενώ δίνει τις εξηγήσεις του σχετικά με τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από τη διεθνή διαιτησία, αλλά και με την καταγγελία που είχε διατυπωθεί σε βάρος του για τον τελικό του EuroCup το 2021.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να δωροδόκησε διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ με στόχο να ωφεληθεί από την χειραγώγηση η ομάδα του Ευάγγελου Λιόλιου Προμηθέας Πατρών, αλλά και άλλες ομάδες.

Τι υποστηρίζει στην απολογία του

Ο Ηλίας Κορομηλάς δεν αποδέχεται την κατηγορία που αντιμετωπίζει και υποστηρίζει ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το dikastiko.gr, στην απολογία του αναφέρεται σε δύο καταβολές συνολικά 263.000 ευρώ, τις οποίες αποδίδει στη δραστηριότητά του ως διεθνής διαιτητής. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, για τα ποσά αυτά διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά. Πρόκειται για κατάθεση 193.000 ευρώ και εν συνεχεία μπόνους 70.000 ευρώ που, κατά τον κατηγορούμενο, πιστώθηκαν επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Κατά το δημοσίευμα, φέρεται να εξηγεί ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια αναλήφθηκαν για προσωπικούς λόγους, που αφορούσαν στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Σχετικά με την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Κορομηλάς τού υποσχέθηκε 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει τη Unics Kazan στον τελικό του EuroCup το 2021, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείται ότι η υπόθεση είχε εξεταστεί από τις ελληνικές αρχές και είχε τεθεί στο αρχείο.

Κατέθεσε ως μάρτυρας ο λογιστής του

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, πριν από την έναρξη της απολογίας του κατέθεσε ως μάρτυρας ο λογιστής του. Υπενθυμίζεται ότι, κατά την έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι του, είχαν βρεθεί 102.000 ευρώ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο συνήγορος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, αναφέρεται: «Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Μετά την απολογία του Ηλία Κορομηλά, το κατώφλι της Ευελπίδων θα διαβούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Οι νέες απολογίες έρχονται στον απόηχο των χθεσινών αποφάσεων για την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία συνεργάτη του, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των κατηγορουμένων που έχουν τεθεί προσωρινά υπό κράτηση.

Η υπόθεση Basketgate βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιμέρους κατηγορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αξιολογήσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.