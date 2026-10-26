Καλαμάτα: Περιπτεράς τραυματίστηκε όταν 42χρονη του επιτέθηκε με αεροβόλο για να τον ληστέψει – Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

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Στη σύλληψη μιας 42χρονης γυναίκας προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026 αστυνομικοί στην Καλαμάτα, μετά από απόπειρα ληστείας σε περίπτερο, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 65χρονος υπάλληλος, στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η γυναίκα προσέγγισε το περίπτερο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και, χρησιμοποιώντας αεροβόλο όπλο, απείλησε τον 65χρονο και τον τραυμάτισε, απαιτώντας να της παραδώσει χρήματα.

Η απόπειρα ληστείας δεν ολοκληρώθηκε, καθώς στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τη γυναίκα και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, η 42χρονη φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στην κατοχή της βρέθηκαν το αεροβόλο όπλο και μία αμπούλα αερίου

Σύμφωνα με το notospress.gr, σε έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το αεροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, καθώς και μία αμπούλα αερίου.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.