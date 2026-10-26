Ελούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε πάρτι Ισραηλινών με ροζ και λευκή κοκαΐνη – Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που κλήθηκαν στο ξενοδοχείο

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Αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο στην Ελούντα πραγματοποίησαν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών του Αγίου Νικολάου το μεσημέρι της Κυριακής (25/10) έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση και χρήση κοκαΐνης σε πάρτι που βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί της ίδιας ημέρας.

Κατά την έφοδο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες σε τέσσερα δωμάτια του ξενοδοχείου, όπου εντόπισαν συνολικά περίπου 40 γραμμάρια κοκαΐνης, λευκής και ροζ καθώς και χάπια, η χημική σύσταση των οποίων εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε στο δωμάτιο ενός 32χρονου Ισραηλινού, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διάθεση των ναρκωτικών στο πάρτι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ένας 33χρονος άνδρας και μία 41χρονη γυναίκα, υπήκοοι Ισραήλ, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε της αστυνομικής επιχείρησης

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο έπειτα και από ένα επεισοδιακό περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 28χρονο Ισραηλινό σε έντονη κατάσταση αναστάτωσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή επήρεια ουσιών.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, ο νεαρός φέρεται να τους εξύβρισε, να αντιστάθηκε και να προκάλεσε φθορές στο υπηρεσιακό όχημα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Καθώς διαπιστώθηκε ότι διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο δωμάτιό του, όπου εντοπίστηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ο 28χρονος συνελήφθη, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων.

Σε βάρος του 28χρονου και του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων διότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκαν στους αστυνομικούς χωρίς να τους τραυματίσουν.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

Ποσότητα ροζ κοκαΐνης βάρους 11,5 γραμμαρίων.

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 27,6 γραμμαρίων.

-14- δισκία διαφόρων σκευασμάτων χωρίς την απαραίτητη ιατρική συνταγογράφηση.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.