Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες στο Ηράκλειο – Σωτήρια η αντίδραση του οδηγού

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες το πρωί της Δευτέρας (26/10), στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον οδηγό να επιδεικνύει μεγάλη ψυχραιμία, αποτρέποντας τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη, στην περιοχή του Πόρου, όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του λεωφορείου.

Αντέδρασε ψύχραιμα ο οδηγός του λεωφορείου

Σύμφωνα με το creta24.gr, η αντίδραση του οδηγού ήταν άμεση και αποδείχτηκε σωτήρια. Αφού σταμάτησε το λεωφορείο και φρόντισε ώστε όλοι οι επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα που διέθετε το όχημα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο, που έφτασε γρήγορα στο σημείο, και συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή για τον προορισμό τους.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο λεωφορείο.