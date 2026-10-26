Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες στο Ηράκλειο – Σωτήρια η αντίδραση του οδηγού

Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες το πρωί της Δευτέρας στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη, στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα, αποβιβάζοντας με ασφάλεια τους επιβάτες και σβήνοντας τις φλόγες με πυροσβεστήρα. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με άλλο όχημα.

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φωτιά Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες το πρωί της Δευτέρας (26/10) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του οχήματος.
  • Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και ψύχραιμα, φροντίζοντας να αποβιβαστούν όλοι με ασφάλεια και σβήνοντας τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα πριν πάρει διαστάσεις.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους με άλλο λεωφορείο, ενώ τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες το πρωί της Δευτέρας (26/10), στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον οδηγό να επιδεικνύει μεγάλη ψυχραιμία, αποτρέποντας τυχόν δυσάρεστες εξελίξεις.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη, στην περιοχή του Πόρου, όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του λεωφορείου.

Αντέδρασε ψύχραιμα ο οδηγός του λεωφορείου

Σύμφωνα με το creta24.gr, η αντίδραση του οδηγού ήταν άμεση και αποδείχτηκε σωτήρια. Αφού σταμάτησε το λεωφορείο και φρόντισε ώστε όλοι οι επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια, χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα που διέθετε το όχημα και κατάφερε να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο, που έφτασε γρήγορα στο σημείο, και συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή για τον προορισμό τους.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο λεωφορείο.

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