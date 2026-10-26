Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το Διεθνές Δίκαιο

Την ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του εξερχόμενος από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχει, απορρίπτοντας κάθε νομική αξία του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Επεσήμανε, επίσης, το χρέος προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, με ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης και των συντελεστών ισχύος της πατρίδας.

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ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανάγκη «να ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.
  • Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως «δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει».
  • Παράλληλα, τόνισε το χρέος προστασίας της εθνικής κυριαρχίας, δηλώνοντας: «Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

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«Την ανάγκη «να ολοκληρωθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σημειώνοντας πως «δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει», στη δήλωση που έκανε εξερχόμενος από το ναό του Αγίου Δημητρίου.

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«Σε κάθε επέτειο οφείλουμε να οραματιζόμαστε τον βηματισμό της πατρίδας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, με ενίσχυση των συντελεστών ισχύος, του δημογραφικού, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποτρεπτικής δύναμης, της ποιοτικής δημοκρατίας” είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

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«Δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει»

Έχουμε χρέος να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει. Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

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